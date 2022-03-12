Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/rasstrely-1777797367.html
ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт
ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт
Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам в Харьковской области, над которыми она потеряла контроль, а также отключает там электроэнергию,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:44
2022-03-12T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам в Харьковской области, над которыми она потеряла контроль, а также отключает там электроэнергию, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область."Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам, которые освобождены от украинской хунты... Соответственно на этой территории сейчас отключена электроэнергия. Украинская сторона сразу отключает электроэнергию на той территории, на которой оказываются российские военные", - сказал Моисеев.По его словам, в тех населенных пунктах Харьковской области, где ранее находились украинские войска, нет отопления, света и связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/zalozhniki-1777782555.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3076fb3624195483e6d9fa348fa614bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы украины
09:44 12.03.2022
 
ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт

Эксперт Моисеев: ВСУ обстреливают вышедшие из-под контроля поселки в Харьковской области

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам в Харьковской области, над которыми она потеряла контроль, а также отключает там электроэнергию, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область.
"Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам, которые освобождены от украинской хунты... Соответственно на этой территории сейчас отключена электроэнергия. Украинская сторона сразу отключает электроэнергию на той территории, на которой оказываются российские военные", - сказал Моисеев.
По его словам, в тех населенных пунктах Харьковской области, где ранее находились украинские войска, нет отопления, света и связи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 03:45
ВСУ в Харькове оказались в "заложниках" у нацбатальонов, заявил эксперт
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала