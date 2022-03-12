https://ria.ru/20220312/rasstrely-1777797367.html

ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт

ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ обстреливают потерянные ими поселки под Харьковом, заявил эксперт

Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам в Харьковской области, над которыми она потеряла контроль, а также отключает там электроэнергию,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:44

2022-03-12T09:44

2022-03-12T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам в Харьковской области, над которыми она потеряла контроль, а также отключает там электроэнергию, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область."Украинская сторона постоянно наносит удары по поселкам, которые освобождены от украинской хунты... Соответственно на этой территории сейчас отключена электроэнергия. Украинская сторона сразу отключает электроэнергию на той территории, на которой оказываются российские военные", - сказал Моисеев.По его словам, в тех населенных пунктах Харьковской области, где ранее находились украинские войска, нет отопления, света и связи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/zalozhniki-1777782555.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы украины