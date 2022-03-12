https://ria.ru/20220312/raketa-1777813125.html

Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском

Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском - РИА Новости, 12.03.2022

Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском

Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахетрском, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:09

2022-03-12T12:09

2022-03-12T12:13

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахетрском, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."Силы ПВО перехватили ракету ТРК "Точка У" над Шахтерском. Отмечается, что очередная ракета украинских боевиков была успешно перехвачена силами наших ПВО", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина