https://ria.ru/20220312/raketa-1777813125.html
Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском
Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском - РИА Новости, 12.03.2022
Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском
Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахетрском, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:09
2022-03-12T12:09
2022-03-12T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахетрском, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."Силы ПВО перехватили ракету ТРК "Точка У" над Шахтерском. Отмечается, что очередная ракета украинских боевиков была успешно перехвачена силами наших ПВО", - сообщили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
12:09 12.03.2022 (обновлено: 12:13 12.03.2022)
Силы ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском
В ДНР сообщили, что силы ПВО перехватили ракету "Точка-У" над Шахтерском