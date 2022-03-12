https://ria.ru/20220312/rabota-1777830625.html
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу - РИА Новости, 12.03.2022
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей западной и центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:44
2022-03-12T14:44
2022-03-12T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей западной и центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу, запускать экономику."Вам не кажется, что на западной и центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия. Западной и Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, надо бы выходить на работу. Самое время начать нормальную жизнь", - сказал Арестович в обращении, которое опубликовал в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777809073.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей арестович
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу
Советник Зеленского Арестович призвал жителей Западной и Центральной Украины работать