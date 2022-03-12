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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/rabota-1777830625.html
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу - РИА Новости, 12.03.2022
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей западной и центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:44
2022-03-12T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей западной и центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу, запускать экономику."Вам не кажется, что на западной и центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия. Западной и Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, надо бы выходить на работу. Самое время начать нормальную жизнь", - сказал Арестович в обращении, которое опубликовал в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/zelenskiy-1777809073.html
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в мире, украина, алексей арестович
14:44 12.03.2022
 
Киев призвал жителей Западной и Центральной Украины выходить на работу

Советник Зеленского Арестович призвал жителей Западной и Центральной Украины работать

© Фото : @alexey.arestovich / InstagramАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : @alexey.arestovich / Instagram
Алексей Арестович
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал жителей западной и центральной Украины, где нет боевых действий, выходить на работу, запускать экономику.
"Вам не кажется, что на западной и центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику, хотя бы магазины маленькие, предприятия. Западной и Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, надо бы выходить на работу. Самое время начать нормальную жизнь", - сказал Арестович в обращении, которое опубликовал в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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