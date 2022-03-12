https://ria.ru/20220312/rabota-1777799372.html

Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места

Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места - РИА Новости, 12.03.2022

Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места

Надо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке, чтобы сохранить рабочие места россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:02

2022-03-12T10:02

2022-03-12T10:02

санкции в отношении россии

экономика

россия

татьяна голикова

группа газ

автотор

автоваз

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Надо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке, чтобы сохранить рабочие места россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной его темой стала обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда."Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.Согласно сообщению секретариата, с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители АО "АВТОВАЗ", ПАО "КамАЗ", ООО "Фольксваген ГРУП Рус", ООО "АВТОТОР Холдинг" и "Группа ГАЗ". Докладчики проинформировали о принимаемых мерах по сохранению кадров, выступили с предложениями по поддержке отрасли.Заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно, добавили в секретариате. Предложения, которые формируются рабочей группой, будут рассматриваться в том числе на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, россия, татьяна голикова, группа газ, автотор, автоваз