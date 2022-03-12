https://ria.ru/20220312/rabota-1777799372.html
Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места
Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места - РИА Новости, 12.03.2022
Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места
Надо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке, чтобы сохранить рабочие места россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:02
2022-03-12T10:02
2022-03-12T10:02
санкции в отношении россии
экономика
россия
татьяна голикова
группа газ
автотор
автоваз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b39b70677d08478b9b6a0a30e0e5110.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Надо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке, чтобы сохранить рабочие места россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной его темой стала обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда."Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.Согласно сообщению секретариата, с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители АО "АВТОВАЗ", ПАО "КамАЗ", ООО "Фольксваген ГРУП Рус", ООО "АВТОТОР Холдинг" и "Группа ГАЗ". Докладчики проинформировали о принимаемых мерах по сохранению кадров, выступили с предложениями по поддержке отрасли.Заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно, добавили в секретариате. Предложения, которые формируются рабочей группой, будут рассматриваться в том числе на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777773014.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591253098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cb53227e504d274cd4fbdfda9ac5c0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, татьяна голикова, группа газ, автотор, автоваз
Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места
Вице-премьер Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Надо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке, чтобы сохранить рабочие места россиян, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в секретариате вице-премьера, она провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной его темой стала обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда.
"Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.
Вице-премьер подчеркнула, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.
Согласно сообщению секретариата, с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители АО "АВТОВАЗ
", ПАО "КамАЗ", ООО "Фольксваген ГРУП Рус
", ООО "АВТОТОР
Холдинг" и "Группа ГАЗ
". Докладчики проинформировали о принимаемых мерах по сохранению кадров, выступили с предложениями по поддержке отрасли.
Заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно, добавили в секретариате. Предложения, которые формируются рабочей группой, будут рассматриваться в том числе на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства Михаила Мишустина
.