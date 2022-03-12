https://ria.ru/20220312/ptitsy-1777783607.html

Микробиолог рассказал, как США могли использовать птиц против России

Микробиолог рассказал, как США могли использовать птиц против России - РИА Новости, 12.03.2022

Микробиолог рассказал, как США могли использовать птиц против России

США могли использовать птиц в качестве средства заноса опасных болезней в Россию, именно для этого под руководством американцев велись соответствующие... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:10

2022-03-12T04:10

2022-03-12T04:10

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США могли использовать птиц в качестве средства заноса опасных болезней в Россию, именно для этого под руководством американцев велись соответствующие исследования на Украине, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Как видно из документов, обнародованных Минобороны РФ, на Украине шли исследования, касающиеся вируса птичьего гриппа, в том числе его штамма H5N1, считающегося самым опасным с точки зрения приобретения новых свойств, способных вызвать всемирную пандемию, отметил Никулин. Также надо обратить внимание на то, что, как сообщало российское военное ведомство, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, добавил эксперт.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщил ранее на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, указывал Кириллов. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных министерством обороны РФ.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире