https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине

В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:08

2022-03-12T03:08

2022-03-12T03:55

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ООН, 12 мар – РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать 5, 6 статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).Накамицу указала, что в КБТО "нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО". "Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц", - указала замгенсека.При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть "для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег".Речь идет о Статьях 5 и 6. Статья 5 конвенции гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции". Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН"."Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов", - добавила она.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/kondrashov-1777769922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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