https://ria.ru/20220312/proval-1777781998.html

В США предупредили о "катастрофическом провале" руководства страны

В США предупредили о "катастрофическом провале" руководства страны - РИА Новости, 12.03.2022

В США предупредили о "катастрофическом провале" руководства страны

Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" руководства США, которое бездумно... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:26

2022-03-12T03:26

2022-03-12T03:26

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" руководства США, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative.Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев."Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет", - считает Голдман.По его мнению, американскому руководству следует задать непростой вопрос о том, как Россия и Китай, имея военные бюджеты в разы меньше американского, добились стратегического превосходства над США по гиперзвуковым летательным аппаратам."Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?" – задается вопросом он.Как отмечает автор, на сегодняшний день возникает впечатление, что технические преимущества перешли к России и Китаю, которые "полны решимости их расширять". "А факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности", - сетует Голдман.По словам автора статьи, американский внешнеполитический истеблишмент реагирует на свои неудачи, упорствуя в своих заблуждениях и выступая за расширение НАТО, пытаясь таким способом компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость США."Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они — голуби в плохом настроении", - заключает журналист.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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в мире, сша, россия, китай, нато, владимир путин