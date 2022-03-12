https://ria.ru/20220312/primore-1777784591.html
В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда
В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда - РИА Новости, 12.03.2022
В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда
Второй ребенок, пострадавший во время неосторожного обращения с оружием в Октябрьском районе Приморья, скончался в медучреждении, сообщила РИА Новости инспектор РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T04:43
2022-03-12T04:43
2022-03-12T04:49
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Второй ребенок, пострадавший во время неосторожного обращения с оружием в Октябрьском районе Приморья, скончался в медучреждении, сообщила РИА Новости инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова."В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием", - сообщила Скоробогатова.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пострадавшие - двоюродные братья. "Они находились у бабушки, ученики пятого класса", - сообщил собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20220309/lavina-1777213249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
04:43 12.03.2022 (обновлено: 04:49 12.03.2022)
В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда
В Приморье умер в больнице второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Второй ребенок, пострадавший во время неосторожного обращения с оружием в Октябрьском районе Приморья, скончался в медучреждении, сообщила РИА Новости инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.
"В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием", - сообщила Скоробогатова.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пострадавшие - двоюродные братья. "Они находились у бабушки, ученики пятого класса", - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе
Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).