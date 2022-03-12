https://ria.ru/20220312/primore-1777784591.html

В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда

В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда - РИА Новости, 12.03.2022

В Приморье умер второй ребенок, пострадавший от взрыва старого снаряда

Второй ребенок, пострадавший во время неосторожного обращения с оружием в Октябрьском районе Приморья, скончался в медучреждении, сообщила РИА Новости инспектор РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:43

2022-03-12T04:43

2022-03-12T04:49

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Второй ребенок, пострадавший во время неосторожного обращения с оружием в Октябрьском районе Приморья, скончался в медучреждении, сообщила РИА Новости инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова."В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием", - сообщила Скоробогатова.Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пострадавшие - двоюродные братья. "Они находились у бабушки, ученики пятого класса", - сообщил собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что один ребенок погиб, еще один получил тяжелые ранения при взрыве старого снаряда, найденного в Октябрьском районе Приморья. Краевая прокуратура сообщала, что дети "в результате неосторожного обращения с взрывоопасными веществами неустановленного происхождения спровоцировали их детонацию" во дворе дома. Погиб 11-летний мальчик, 12-летний ребенок был травмирован.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20220309/lavina-1777213249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия