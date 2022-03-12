https://ria.ru/20220312/pravo-1777845618.html

Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права

Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права - РИА Новости, 12.03.2022

Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский лидер привел факты пренебрежения... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:47

2022-03-12T16:47

2022-03-12T19:56

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:74:2965:1742_1920x0_80_0_0_1e5f3dcd3caeedb3e049d04274fb67df.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский лидер привел факты пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Вдобавок бойцы националистических батальонов "систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации". Путин призвал собеседников повлиять на Киев, чтобы такие действия прекратились.В Кремле добавили, что участники разговора договорились оставаться в контакте по ситуации на Украине.В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, они обсуждали российскую спецоперацию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Согласно заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин