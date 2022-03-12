https://ria.ru/20220312/pravo-1777845618.html
Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права
Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права - РИА Новости, 12.03.2022
Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский лидер привел факты пренебрежения... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:47
2022-03-12T16:47
2022-03-12T19:56
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский лидер привел факты пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Вдобавок бойцы националистических батальонов "систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации". Путин призвал собеседников повлиять на Киев, чтобы такие действия прекратились.В Кремле добавили, что участники разговора договорились оставаться в контакте по ситуации на Украине.В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, они обсуждали российскую спецоперацию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Согласно заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
16:47 12.03.2022 (обновлено: 19:56 12.03.2022)
Путин привел Макрону факты нарушения ВСУ норм международного права
Путин рассказал Макрону и Шольцу о грубейших нарушениях ВСУ норм международного права
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, российский лидер привел факты пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов", — говорится в заявлении.
Вдобавок бойцы националистических батальонов "систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации". Путин призвал собеседников повлиять на Киев
, чтобы такие действия прекратились.
В Кремле добавили, что участники разговора договорились оставаться в контакте по ситуации на Украине.
В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, они обсуждали российскую спецоперацию.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Согласно заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.