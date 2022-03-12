Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка
Сенатор Джабаров заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка.
Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
"Русофобия стала политикой этой компании. И они совершенно активно этим пользуются. Апофеозом стало решение Meta о временном снятии в своих соцсетях Facebook и Instagram запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Джабаров также отметил, что реакция россиян была очень показательна. Он подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией - абсолютно верное и обоснованное.
"Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", - заявил сенатор.
Он также отметил, что решение Роскомнадзора о блокировке Facebook в России последовало после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства РФ.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.