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Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка
Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка - РИА Новости, 12.03.2022
Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T04:36
2022-03-12T04:36
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка.Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.Джабаров также отметил, что реакция россиян была очень показательна. Он подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией - абсолютно верное и обоснованное."Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", - заявил сенатор.Он также отметил, что решение Роскомнадзора о блокировке Facebook в России последовало после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства РФ.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
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технологии, россия, facebook, в мире
04:36 12.03.2022
 
Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка

Сенатор Джабаров заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка.
Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
"Русофобия стала политикой этой компании. И они совершенно активно этим пользуются. Апофеозом стало решение Meta о временном снятии в своих соцсетях Facebook и Instagram запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Джабаров также отметил, что реакция россиян была очень показательна. Он подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией - абсолютно верное и обоснованное.
"Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", - заявил сенатор.
Он также отметил, что решение Роскомнадзора о блокировке Facebook в России последовало после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства РФ.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России
 
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