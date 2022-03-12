https://ria.ru/20220312/poterya-1777784427.html

Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка

Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка - РИА Новости, 12.03.2022

Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:36

2022-03-12T04:36

2022-03-12T04:36

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцы Meta еще пожалеют о потере российского рынка.Роскомнадзор в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.Джабаров также отметил, что реакция россиян была очень показательна. Он подчеркнул, что решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией - абсолютно верное и обоснованное."Я думаю, что владельцы Meta еще пожалеют о том, что они потеряли такой рынок, как Россия. У нас несколько десятков миллионов пользуются этими аккаунтами", - заявил сенатор.Он также отметил, что решение Роскомнадзора о блокировке Facebook в России последовало после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства РФ.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.

https://ria.ru/20220312/blokirovka-1777784217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, facebook, в мире