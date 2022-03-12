Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20220312/pomosch-1777860452.html
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС - РИА Новости, 12.03.2022
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС
Российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:57
2022-03-12T18:57
ядерные технологии
в мире
чернобыльская аэс
украина
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342798_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_ef0ec43b0802f80d4efb704a5d7275ac.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, заявила госкорпорация "Росатом"."Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220312/aes-1777860083.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_8cbc9d3c2a28d0adb17b9f34f18125fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернобыльская аэс, украина, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
18:57 12.03.2022
 
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС

"Росатом": российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, заявила госкорпорация "Росатом".
"Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", - говорится в заявлении.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 18:55
Постпред в Вене рассказал о контактах с МАГАТЭ по вопросам АЭС на Украине
 
Ядерные технологииВ миреЧернобыльская АЭСУкраинаЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала