https://ria.ru/20220312/pomosch-1777860452.html
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС - РИА Новости, 12.03.2022
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС
Российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:57
2022-03-12T18:57
2022-03-12T18:57
ядерные технологии
в мире
чернобыльская аэс
украина
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала, заявила госкорпорация "Росатом"."Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220312/aes-1777860083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернобыльская аэс, украина, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
"Росатом" рассказал о помощи России украинским АЭС
"Росатом": российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС