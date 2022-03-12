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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/politsiya-1777834042.html
В ДНР заявили о военных преступниках в украинской полиции Донецкой области
В ДНР заявили о военных преступниках в украинской полиции Донецкой области - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР заявили о военных преступниках в украинской полиции Донецкой области
Не все украинские полицейские, служившие на ныне освобожденных территориях ДНР, служили именно режиму и запятнали себя сотрудничеством с неонацистами -... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:10
2022-03-12T15:50
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
эдуард басурин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Не все украинские полицейские, служившие на ныне освобожденных территориях ДНР, служили именно режиму и запятнали себя сотрудничеством с неонацистами - некоторые из них исполняли свой долг правоохранителя и имеют желание служить и дальше, сказал РИА Новости советник председателя правительства республики Ян Гагин."Я бы не стал говорить, что все они сотрудничали именно с киевской властью... Есть среди них и те, кто запятнал себя воинскими преступлениями и был связан с нацистами и с национальными батальонами. Но есть и те, кто, как они сами говорят, присягали народу Украины, присягали своей земле. И они изъявляют желание служить и защищать дальше в соответствии с присягой и своим призванием... Есть очень духовитые ребята, которые очень активно помогали во время освобождения территорий республики - и гражданам, и нашим бойцам... (Таким образом) нельзя говорить, что все они (украинские полицейские на подконтрольной тогда Киеву территории ДНР) сотрудничали с режимом. Многие из них просто выполняли свой долг полицейского", - сказал собеседник агентства.Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР заняли город Волноваха. Этот райцентр имеет стратегическое значение, поскольку находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. Пятого марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777833553.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, эдуард басурин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф
15:10 12.03.2022 (обновлено: 15:50 12.03.2022)
 
В ДНР заявили о военных преступниках в украинской полиции Донецкой области

В ДНР заявили о преступниках и честных сотрудниках в украинской полиции Донецкой области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Не все украинские полицейские, служившие на ныне освобожденных территориях ДНР, служили именно режиму и запятнали себя сотрудничеством с неонацистами - некоторые из них исполняли свой долг правоохранителя и имеют желание служить и дальше, сказал РИА Новости советник председателя правительства республики Ян Гагин.
"Я бы не стал говорить, что все они сотрудничали именно с киевской властью... Есть среди них и те, кто запятнал себя воинскими преступлениями и был связан с нацистами и с национальными батальонами. Но есть и те, кто, как они сами говорят, присягали народу Украины, присягали своей земле. И они изъявляют желание служить и защищать дальше в соответствии с присягой и своим призванием... Есть очень духовитые ребята, которые очень активно помогали во время освобождения территорий республики - и гражданам, и нашим бойцам... (Таким образом) нельзя говорить, что все они (украинские полицейские на подконтрольной тогда Киеву территории ДНР) сотрудничали с режимом. Многие из них просто выполняли свой долг полицейского", - сказал собеседник агентства.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили 85 населенных пунктов, заявил Пушилин
Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР заняли город Волноваха. Этот райцентр имеет стратегическое значение, поскольку находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. Пятого марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, силы республики взяли под контроль 85 населенных пунктов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Советник председателя правительства ДНР о возможности выбрать гражданство для мирного населения - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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