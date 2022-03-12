https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html

Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия

Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия - РИА Новости, 12.03.2022

Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия

США превратили Украину в самый настоящий "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, тем самым полномасштабно нарушив конвенцию... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:37

2022-03-12T03:37

2022-03-12T03:39

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США превратили Украину в самый настоящий "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, тем самым полномасштабно нарушив конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин."Украина фактически была превращена в "суперполигон" по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", - подчеркнул Никулин.По его словам, свои новейшие технологии биологического оружия США там отрабатывали на самом разном генофонде - на людях, животных и растениях, и в результате на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии.Уже понятно, что на Украине были подготовлены сотни литров культуральной жидкости для выращивания опасных патогенов. "Ясно, что это никакое не лабораторное, а самое настоящее промышленное производство", - добавил собеседник агентства.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220312/biolaboratorii-1777781864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, украина, в мире