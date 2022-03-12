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Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия
Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия - РИА Новости, 12.03.2022
Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия
США превратили Украину в самый настоящий "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, тем самым полномасштабно нарушив конвенцию... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:37
2022-03-12T03:39
россия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США превратили Украину в самый настоящий "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, тем самым полномасштабно нарушив конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин."Украина фактически была превращена в "суперполигон" по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", - подчеркнул Никулин.По его словам, свои новейшие технологии биологического оружия США там отрабатывали на самом разном генофонде - на людях, животных и растениях, и в результате на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии.Уже понятно, что на Украине были подготовлены сотни литров культуральной жидкости для выращивания опасных патогенов. "Ясно, что это никакое не лабораторное, а самое настоящее промышленное производство", - добавил собеседник агентства.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220312/biolaboratorii-1777781864.html
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россия, сша, украина, в мире
03:37 12.03.2022 (обновлено: 03:39 12.03.2022)
 
Микробиолог: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия

Микробиолог Никулин: США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия

© AP Photo / Timothy JacobsenБиологическая опасность
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Биологическая опасность
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США превратили Украину в самый настоящий "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, тем самым полномасштабно нарушив конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
"Украина фактически была превращена в "суперполигон" по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", - подчеркнул Никулин.
По его словам, свои новейшие технологии биологического оружия США там отрабатывали на самом разном генофонде - на людях, животных и растениях, и в результате на Украине с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии.
"Появлялись и легочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку", - сказал эксперт. "То есть это говорит о том, что идет полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они разрабатывали новые виды оружия, производили и накапливали его, нарушая все три заповеди, составляющие конвенцию", - отметил Никулин.
Уже понятно, что на Украине были подготовлены сотни литров культуральной жидкости для выращивания опасных патогенов. "Ясно, что это никакое не лабораторное, а самое настоящее промышленное производство", - добавил собеседник агентства.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
03:24
Африканский политик: биооружие на Украине подрывает доверие к Западу
 
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