https://ria.ru/20220312/polet-1777816282.html

В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным

В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным - РИА Новости, 12.03.2022

В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:38

2022-03-12T12:38

2022-03-12T12:50

в мире

сергей рябков

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны."Сейчас ситуация осложнилась, в том числе, абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовем его так", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей рябков, россия, санкции в отношении россии