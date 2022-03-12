https://ria.ru/20220312/polet-1777816282.html
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным - РИА Новости, 12.03.2022
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:38
2022-03-12T12:38
2022-03-12T12:50
в мире
сергей рябков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны."Сейчас ситуация осложнилась, в том числе, абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовем его так", - сказал он в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777816381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, санкции в отношении россии
12:38 12.03.2022 (обновлено: 12:50 12.03.2022)
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
Рябков назвал запреты Запада на полеты российской авиации незаконными