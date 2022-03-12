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В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным - РИА Новости, 12.03.2022
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:38
2022-03-12T12:50
в мире
сергей рябков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны."Сейчас ситуация осложнилась, в том числе, абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовем его так", - сказал он в эфире "Первого канала".
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в мире, сергей рябков, россия, санкции в отношении россии
12:38 12.03.2022 (обновлено: 12:50 12.03.2022)
 
В МИД назвали запрет Запада на полеты российской авиации незаконным

Рябков назвал запреты Запада на полеты российской авиации незаконными

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны.
"Сейчас ситуация осложнилась, в том числе, абсолютно противозаконным введением ограничений на полеты, скажем, нашей авиации в западном небе, назовем его так", - сказал он в эфире "Первого канала".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 12:38
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