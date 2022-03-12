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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777871656.html
В Северной Македонии прошла массовая акция в поддержку России
В Северной Македонии прошла массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 12.03.2022
В Северной Македонии прошла массовая акция в поддержку России
Движение "Родина Македония" провело в субботу массовую акцию в поддержку России и спецоперации на Украине перед посольством РФ в Скопье. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:57
2022-03-12T20:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
скопье
северная македония
правый сектор
вооруженные силы рф
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БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Движение "Родина Македония" провело в субботу массовую акцию в поддержку России и спецоперации на Украине перед посольством РФ в Скопье.Собравшиеся у здания диппредставительства РФ в центре Скопье пришли с российскими и македонскими флагами и транспарантами поддержки. Они выступили против присоединения Северной Македонии к антироссийским санкциям, осудили травлю русской культуры на Западе и агрессивную политику США, а также критически оценили вступление республики в НАТО.Перед выступлениями собравшиеся почтили минутой молчания память жертв 2014 года на Украине."Поддержка от македонцев России и братскому русскому народу. Как представители македонского народа, части большой семьи славянских народов, хотим отправить недвусмысленное послание ради справедливого мира на Украине и уважения прав всех ее жителей", - зачитали организаторы обращение с импровизированной сцены. Фото и видео участники акции разместили в соцсетях."Страшно молчание западного сообщества о преступлениях над человечностью со стороны украинского "Правого сектора"*, обучаемого и финансируемого западными инструкторами, который убил 14 тысяч мирных жителей, из которых 1 тысяча детей, в минувшие восемь лет в Донецке и Луганске. Оранжевая революция на Украине была идентична "пестрой революции" в Македонии, проведенной Западом", - указали члены партии и добавили, что обе "революции" были устроены в чужих интересах.Одна из выступавших также остро осудила создание на Украине лабораторий по производству биологического оружия, прозвучали антифашисткие лозунги, призывы к искоренению неонацизма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777856496.html
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html
россия
скопье
северная македония
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в мире, владимир путин, россия, скопье, северная македония, правый сектор, вооруженные силы рф, нато, украина
20:57 12.03.2022
 
В Северной Македонии прошла массовая акция в поддержку России

В Северной Македонии прошла массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине

© Фото : Посольство России в Северной МакедонииЗдание посольства России в Северной Македонии
Здание посольства России в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Посольство России в Северной Македонии
Здание посольства России в Северной Македонии
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БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Движение "Родина Македония" провело в субботу массовую акцию в поддержку России и спецоперации на Украине перед посольством РФ в Скопье.
Собравшиеся у здания диппредставительства РФ в центре Скопье пришли с российскими и македонскими флагами и транспарантами поддержки. Они выступили против присоединения Северной Македонии к антироссийским санкциям, осудили травлю русской культуры на Западе и агрессивную политику США, а также критически оценили вступление республики в НАТО.
Акция в поддержку России в Боснии и Герцеговине
Вчера, 18:25
В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России
Перед выступлениями собравшиеся почтили минутой молчания память жертв 2014 года на Украине.
"Поддержка от македонцев России и братскому русскому народу. Как представители македонского народа, части большой семьи славянских народов, хотим отправить недвусмысленное послание ради справедливого мира на Украине и уважения прав всех ее жителей", - зачитали организаторы обращение с импровизированной сцены. Фото и видео участники акции разместили в соцсетях.
"Страшно молчание западного сообщества о преступлениях над человечностью со стороны украинского "Правого сектора"*, обучаемого и финансируемого западными инструкторами, который убил 14 тысяч мирных жителей, из которых 1 тысяча детей, в минувшие восемь лет в Донецке и Луганске. Оранжевая революция на Украине была идентична "пестрой революции" в Македонии, проведенной Западом", - указали члены партии и добавили, что обе "революции" были устроены в чужих интересах.
Одна из выступавших также остро осудила создание на Украине лабораторий по производству биологического оружия, прозвучали антифашисткие лозунги, призывы к искоренению неонацизма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияСкопьеСеверная МакедонияПравый секторВооруженные силы РФНАТОУкраина
 
 
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