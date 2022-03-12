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В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России
В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 12.03.2022
В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России
Представители мотоклуба "Ночные волки" организовали в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), акцию в поддержку России,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:25
2022-03-12T20:24
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
санкции в отношении россии
ночные волки (байкерский клуб)
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Представители мотоклуба "Ночные волки" организовали в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), акцию в поддержку России, пишет издание Dnevni Avaz."Наш защитник — Россия с Владимиром Путиным. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы выразить поддержку России", — приводит издание слова организаторов из местного отделения клуба.В частности, на акцию пришли глава Социалистической партии БиГ Петар Джокич и министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов РС БиГ Душко Милунович.Собравшиеся принесли флаги России, Сербии, а также развернули плакаты с лозунгами поддержки.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777672807.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Акция в поддержку России в Боснии и Герцеговине
Баня-Лука. Фактической столица Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Акцию в поддержку спецоперации России на Украине провели местные жители и несколько членов правительства.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, санкции в отношении россии, ночные волки (байкерский клуб)
18:25 12.03.2022 (обновлено: 20:24 12.03.2022)
 
В Боснии и Герцеговине прошла акция в поддержку России

В Боснии и Герцеговине байкеры мотоклуба "Ночные волки" провели акцию в поддержку России

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Представители мотоклуба "Ночные волки" организовали в Баня-Луке, главном городе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), акцию в поддержку России, пишет издание Dnevni Avaz.
"Наш защитник — Россия с Владимиром Путиным. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы выразить поддержку России", — приводит издание слова организаторов из местного отделения клуба.
В частности, на акцию пришли глава Социалистической партии БиГ Петар Джокич и министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов РС БиГ Душко Милунович.
Собравшиеся принесли флаги России, Сербии, а также развернули плакаты с лозунгами поддержки.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Сухуме поддержали российскую спецоперацию на Украине - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:57
В Сухуме прошла многотысячная акция в поддержку России
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСанкции в отношении РоссииНочные волки (байкерский клуб)
 
 
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