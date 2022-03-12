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Эксперт объяснил, как могут проверять вашу личную переписку
Эксперт объяснил, как могут проверять вашу личную переписку - РИА Новости, 12.03.2022
Эксперт объяснил, как могут проверять вашу личную переписку
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ее нарушение подпадает РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:14
2022-03-12T03:14
россия
общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ее нарушение подпадает под действие ст. 138 УК РФ. Нарушить тайну переписки можно лишь в исключительных случаях и по решению суда, рассказывает агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов."Действующее законодательство содержит только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки - наличие судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК РФ)", - указывает юрист.По его словам, при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий возможно нарушение тайны личной переписки до возбуждения уголовного дела. Однако для этого необходимы веские основания, прописанные в законе. Без судебного решения нарушить тайну можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят промедление, но и здесь решение суда придется получить в течение 48 часов после проверки.
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россия, общество
03:14 12.03.2022
 
Эксперт объяснил, как могут проверять вашу личную переписку

Адвокат Данилов объяснил, как могут проверять вашу личную переписку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ее нарушение подпадает под действие ст. 138 УК РФ. Нарушить тайну переписки можно лишь в исключительных случаях и по решению суда, рассказывает агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
"Действующее законодательство содержит только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки - наличие судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК РФ)", - указывает юрист.
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По его словам, при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий возможно нарушение тайны личной переписки до возбуждения уголовного дела. Однако для этого необходимы веские основания, прописанные в законе. Без судебного решения нарушить тайну можно лишь в исключительных случаях, которые не терпят промедление, но и здесь решение суда придется получить в течение 48 часов после проверки.
 
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