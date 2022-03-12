https://ria.ru/20220312/peregovory-1777857174.html

Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков

Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2022

Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков

Российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он продолжает возглавлять переговорный процесс,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T18:30

2022-03-12T18:30

2022-03-12T18:30

в мире

владимир путин

олаф шольц

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы рф

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775503108_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_e9afeac51a632372c9f2654b493ddfae.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он продолжает возглавлять переговорный процесс, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По сообщениям Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей."Да. Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто представлял российскую сторону на видеопереговорах с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/peregovory-1777846199.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, владимир мединский, дмитрий песков