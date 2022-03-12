https://ria.ru/20220312/peregovory-1777857174.html
Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков
Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2022
Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков
Российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он продолжает возглавлять переговорный процесс,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:30
2022-03-12T18:30
2022-03-12T18:30
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вооруженные силы рф
владимир мединский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российскую сторону в серии видеопереговоров c Украиной представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он продолжает возглавлять переговорный процесс, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По сообщениям Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей."Да. Мединский продолжает возглавлять переговорный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, кто представлял российскую сторону на видеопереговорах с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, олаф шольц, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, владимир мединский, дмитрий песков
Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной, заявил Песков
Песков: помощник президента Мединский представлял Россию на видеопереговорах с Украиной