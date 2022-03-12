https://ria.ru/20220312/peregovory-1777848119.html

Зеленский рассказал о переговорах с Россией

Зеленский рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский рассказал о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали "говорить, а не бросать ультиматумы". РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:12

2022-03-12T17:12

2022-03-12T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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владимир зеленский

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владимир путин

белоруссия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали "говорить, а не бросать ультиматумы"."Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/peregovory-1777847888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир зеленский, в мире, владимир путин, белоруссия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика