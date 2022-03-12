Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777848119.html
Зеленский рассказал о переговорах с Россией
Зеленский рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский рассказал о переговорах с Россией
Владимир Зеленский заявил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали "говорить, а не бросать ультиматумы". РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:12
2022-03-12T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
владимир зеленский
в мире
владимир путин
белоруссия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали "говорить, а не бросать ультиматумы"."Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777847888.html
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777846199.html
россия
украина
белоруссия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир зеленский, в мире, владимир путин, белоруссия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
17:12 12.03.2022 (обновлено: 18:52 12.03.2022)
 
Зеленский рассказал о переговорах с Россией

Зеленский заявил, что российские и украинские делегации "начали говорить"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что российские и украинские представители в ходе серии переговоров начали "говорить, а не бросать ультиматумы".
"Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 17:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 16:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин рассказал Макрону и Шольцу о переговорах России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреВладимир ПутинБелоруссияВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала