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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777847888.html
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме - РИА Новости, 12.03.2022
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету о том, что переговоры с РФ могут... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:10
2022-03-12T18:33
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
владимир путин
россия
украина
израиль
нафтали беннет
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету о том, что переговоры с РФ могут пройти в Израиле.В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств."Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно (проведение - ред.) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал", - заявил Зеленский.Зеленский считает, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, и Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль ", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220312/natsbaty-1777845057.html
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владимир зеленский, в мире, владимир путин, россия, украина, израиль, нафтали беннет, вооруженные силы рф, оон, киев
17:10 12.03.2022 (обновлено: 18:33 12.03.2022)
 
Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Президент Украины Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету о том, что переговоры с РФ могут пройти в Израиле.
В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
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"Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно (проведение - ред.) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал", - заявил Зеленский.
Зеленский считает, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, и Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности. "Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль ", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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