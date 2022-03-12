https://ria.ru/20220312/peregovory-1777818741.html

У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков

У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков

По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:01

2022-03-12T13:01

2022-03-12T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777769043.html

сша

украина

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, россия