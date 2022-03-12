https://ria.ru/20220312/peregovory-1777818741.html
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет", - сказал он в эфире "Первого канала".
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777769043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: по Украине никакого переговорного процесса с США нет