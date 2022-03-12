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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/peregovory-1777818741.html
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков
По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:01
2022-03-12T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет", - сказал он в эфире "Первого канала".
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в мире, сша, украина, россия
13:01 12.03.2022
 
У России нет переговорного процесса с США по Украине, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: по Украине никакого переговорного процесса с США нет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. По Украине никакого переговорного процесса у России с США нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет", - сказал он в эфире "Первого канала".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 21:47В мире
Небензя прокомментировал заявления США о биолабораториях на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссия
 
 
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