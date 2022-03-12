https://ria.ru/20220312/paypal-1777874887.html

PayPal приостановит отправку и получение платежей в России

PayPal приостановит отправку и получение платежей в России - РИА Новости, 12.03.2022

PayPal приостановит отправку и получение платежей в России

Платежная система PayPal приостановила отправку и получение платежей в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:21

2022-03-12T21:21

2022-03-12T23:24

paypal

россия

санкции в отношении россии

в мире

эксперт ра

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Платежная система PayPal приостановила отправку и получение платежей в России, говорится в сообщении компании.Отмечается, что функция вывода денег в настоящее время сохраняется."Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", — сказано в сообщении.PayPal еще 5 марта заявила, что приостанавливает предоставление услуг в России. При этом компания перестала совершать внутренние переводы по стране еще в 2020 году. Поэтому, как ранее рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, доля системы на российском платежном рынке не так существенно значима.PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

https://ria.ru/20220311/komissiya-1777772839.html

россия

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

paypal, россия, санкции в отношении россии, в мире, эксперт ра