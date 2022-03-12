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PayPal приостановит отправку и получение платежей в России
PayPal приостановит отправку и получение платежей в России - РИА Новости, 12.03.2022
PayPal приостановит отправку и получение платежей в России
Платежная система PayPal приостановила отправку и получение платежей в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:21
2022-03-12T23:24
paypal
россия
санкции в отношении россии
в мире
эксперт ра
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Платежная система PayPal приостановила отправку и получение платежей в России, говорится в сообщении компании.Отмечается, что функция вывода денег в настоящее время сохраняется."Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", — сказано в сообщении.PayPal еще 5 марта заявила, что приостанавливает предоставление услуг в России. При этом компания перестала совершать внутренние переводы по стране еще в 2020 году. Поэтому, как ранее рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, доля системы на российском платежном рынке не так существенно значима.PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
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paypal, россия, санкции в отношении россии, в мире, эксперт ра
21:21 12.03.2022 (обновлено: 23:24 12.03.2022)
 
PayPal приостановит отправку и получение платежей в России

Компания PayPal приостановит отправку и получение платежей в России с 18 марта

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Платежная система PayPal приостановила отправку и получение платежей в России, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что функция вывода денег в настоящее время сохраняется.
"Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", — сказано в сообщении.
PayPal еще 5 марта заявила, что приостанавливает предоставление услуг в России. При этом компания перестала совершать внутренние переводы по стране еще в 2020 году. Поэтому, как ранее рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, доля системы на российском платежном рынке не так существенно значима.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
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