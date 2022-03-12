Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/palestina-1777835941.html
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев - РИА Новости, 12.03.2022
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев
Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:24
2022-03-12T15:24
в мире
иерусалим
израиль
западный берег реки иордан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/93/1532689318_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_da5fd605dd76fa6df1fcc3b148144f99.jpg
ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке Газы напротив границы с Израилем."В продолжение Марша возвращения мы объявляем сегодня о формировании Национального органа для поддержки палестинцев внутри Израиля. Мы говорим нашему народу на оккупированных территориях, что действия оккупантов не пройдут, что они не одиноки, и душой мы с ними", - сказал координатор Национальных и исламских группировок Халед аль-Батш.Демонстрации протеста у разделительного забора с сектором Газа, получившие название Марш возвращения, были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.При этом столкновения палестинцев с израильскими силовиками почти непрерывно продолжаются на Западном берегу реки Иордан и в палестинских районах внутри Израиля, в том числе в Иерусалиме. Причиной, по мнению палестинской стороны, остаётся продолжение Израилем практики конфискации и сноса домов, в частности, как это происходит в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме.
https://ria.ru/20220204/palestintsy-1771166962.html
https://ria.ru/20211123/putin-1760340178.html
иерусалим
израиль
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/93/1532689318_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_73400fec56d4135c8f11ae56ff9577d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, западный берег реки иордан
15:24 12.03.2022
 
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев

В секторе Газа создадут орган для поддержки палестинцев внутри Израиля

© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке Газы напротив границы с Израилем.
"В продолжение Марша возвращения мы объявляем сегодня о формировании Национального органа для поддержки палестинцев внутри Израиля. Мы говорим нашему народу на оккупированных территориях, что действия оккупантов не пройдут, что они не одиноки, и душой мы с ними", - сказал координатор Национальных и исламских группировок Халед аль-Батш.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 21:11
Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Демонстрации протеста у разделительного забора с сектором Газа, получившие название Марш возвращения, были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
При этом столкновения палестинцев с израильскими силовиками почти непрерывно продолжаются на Западном берегу реки Иордан и в палестинских районах внутри Израиля, в том числе в Иерусалиме. Причиной, по мнению палестинской стороны, остаётся продолжение Израилем практики конфискации и сноса домов, в частности, как это происходит в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 14:16
Путин призвал выстроить работу межправкомиссии России и Палестины
 
В миреИерусалимИзраильЗападный берег реки Иордан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала