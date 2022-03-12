https://ria.ru/20220312/palestina-1777835941.html

В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев

В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев - РИА Новости, 12.03.2022

В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев

Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:24

2022-03-12T15:24

2022-03-12T15:24

в мире

иерусалим

израиль

западный берег реки иордан

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ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке Газы напротив границы с Израилем."В продолжение Марша возвращения мы объявляем сегодня о формировании Национального органа для поддержки палестинцев внутри Израиля. Мы говорим нашему народу на оккупированных территориях, что действия оккупантов не пройдут, что они не одиноки, и душой мы с ними", - сказал координатор Национальных и исламских группировок Халед аль-Батш.Демонстрации протеста у разделительного забора с сектором Газа, получившие название Марш возвращения, были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.При этом столкновения палестинцев с израильскими силовиками почти непрерывно продолжаются на Западном берегу реки Иордан и в палестинских районах внутри Израиля, в том числе в Иерусалиме. Причиной, по мнению палестинской стороны, остаётся продолжение Израилем практики конфискации и сноса домов, в частности, как это происходит в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме.

https://ria.ru/20220204/palestintsy-1771166962.html

https://ria.ru/20211123/putin-1760340178.html

иерусалим

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, израиль, западный берег реки иордан