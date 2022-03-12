https://ria.ru/20220312/palestina-1777835941.html
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев - РИА Новости, 12.03.2022
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев
Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:24
2022-03-12T15:24
2022-03-12T15:24
в мире
иерусалим
израиль
западный берег реки иордан
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ГАЗА, 12 мар - РИА Новости. Палестинские группировки в секторе Газа объявили о создании органа для поддержки палестинцев внутри Израиля на специально созванной пресс-конференции на востоке Газы напротив границы с Израилем."В продолжение Марша возвращения мы объявляем сегодня о формировании Национального органа для поддержки палестинцев внутри Израиля. Мы говорим нашему народу на оккупированных территориях, что действия оккупантов не пройдут, что они не одиноки, и душой мы с ними", - сказал координатор Национальных и исламских группировок Халед аль-Батш.Демонстрации протеста у разделительного забора с сектором Газа, получившие название Марш возвращения, были приостановлены с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.При этом столкновения палестинцев с израильскими силовиками почти непрерывно продолжаются на Западном берегу реки Иордан и в палестинских районах внутри Израиля, в том числе в Иерусалиме. Причиной, по мнению палестинской стороны, остаётся продолжение Израилем практики конфискации и сноса домов, в частности, как это происходит в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме.
https://ria.ru/20220204/palestintsy-1771166962.html
https://ria.ru/20211123/putin-1760340178.html
иерусалим
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль, западный берег реки иордан
В секторе Газа создадут орган для поддержки израильских палестинцев
В секторе Газа создадут орган для поддержки палестинцев внутри Израиля