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Storytel остается доступным пользователям в России
Storytel остается доступным пользователям в России - РИА Новости, 12.03.2022
Storytel остается доступным пользователям в России
Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:31
2022-03-12T23:28
общество
санкции в отношении россии
в мире
технологии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку, сообщается в telegram-канале представительства компании в России.Ранее сервис объявил о приостановке работы в России на фоне событий на Украине, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента. Также представительство сервиса в России сообщало РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков."Важная информация для наших подписчиков: приложение работает и подписку продлить можно. Нужно дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через наш сайт, если раньше подписка была оформлена через AppStore или PlayMarket. Далее поменяйте в настройках AppStore/PlayMarket способ оплаты на оплату со счёта мобильного телефона", — говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости попробовал оформить подписку на сервис Storytel в качестве нового пользователя. Сайт предлагает зарегистрировать аккаунт, переводит на страницу с подробной информацией об оплате и полем для согласия с условиями подписки, затем — непосредственно на страницу оплаты, где нужно ввести данные карты.
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общество, санкции в отношении россии, в мире, технологии
20:31 12.03.2022 (обновлено: 23:28 12.03.2022)
 
Storytel остается доступным пользователям в России

Сервис аудиокниг Storytel доступен пользователям в России, они могут продлить подписку

© SputnikМеждународный сервис аудиокниг Storytel
Международный сервис аудиокниг Storytel - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Sputnik
Международный сервис аудиокниг Storytel . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку, сообщается в telegram-канале представительства компании в России.
Ранее сервис объявил о приостановке работы в России на фоне событий на Украине, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента. Также представительство сервиса в России сообщало РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков.
"Важная информация для наших подписчиков: приложение работает и подписку продлить можно. Нужно дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через наш сайт, если раньше подписка была оформлена через AppStore или PlayMarket. Далее поменяйте в настройках AppStore/PlayMarket способ оплаты на оплату со счёта мобильного телефона", — говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости попробовал оформить подписку на сервис Storytel в качестве нового пользователя. Сайт предлагает зарегистрировать аккаунт, переводит на страницу с подробной информацией об оплате и полем для согласия с условиями подписки, затем — непосредственно на страницу оплаты, где нужно ввести данные карты.
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