https://ria.ru/20220312/otmena-1777869358.html

Storytel остается доступным пользователям в России

Storytel остается доступным пользователям в России - РИА Новости, 12.03.2022

Storytel остается доступным пользователям в России

Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:31

2022-03-12T20:31

2022-03-12T23:28

общество

санкции в отношении россии

в мире

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шведский сервис аудиокниг Storytel продолжает действовать на территории РФ — приложение сервиса работает, текущие пользователи могут продлить подписку, сообщается в telegram-канале представительства компании в России.Ранее сервис объявил о приостановке работы в России на фоне событий на Украине, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента. Также представительство сервиса в России сообщало РИА Новости, что сервис тем не менее будет оставаться доступным для текущих подписчиков."Важная информация для наших подписчиков: приложение работает и подписку продлить можно. Нужно дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через наш сайт, если раньше подписка была оформлена через AppStore или PlayMarket. Далее поменяйте в настройках AppStore/PlayMarket способ оплаты на оплату со счёта мобильного телефона", — говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости попробовал оформить подписку на сервис Storytel в качестве нового пользователя. Сайт предлагает зарегистрировать аккаунт, переводит на страницу с подробной информацией об оплате и полем для согласия с условиями подписки, затем — непосредственно на страницу оплаты, где нужно ввести данные карты.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкции в отношении россии, в мире, технологии