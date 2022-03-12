Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/ogranicheniya-1777786921.html
РКН заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков
РКН заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков - РИА Новости, 12.03.2022
РКН заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков
Более 80 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T06:19
2022-03-12T06:23
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 80 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Отмечается, что в Youtube зафиксировали 36 инцидентов: 23 ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе 15 в отношении СМИ; 13 иных ограничений, в том числе семь в отношении СМИ. Ограничения в виде установок предупреждений о шокирующем и неприемлемом контенте в случаях, когда такого контента в материалах не было, также возрастных ограничений для просмотра материалов, запрете возможности проведения онлайн-трансляций, а также ограничений к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.В сообщении также говорится, что в Facebook выявили 18 инцидентов: 14 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе девять в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ. Эти ограничения в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, понижение публикаций в поисковой выдаче, запрет на возможность размещения новых публикаций, а также ограничения к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.По информации РКН, в Instagram – 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе пять в отношении СМИ; одно иное ограничение, связанное с доступом к отдельным материалам на личной странице.В сообщении добавляется, что в Twitter всего девять инцидентов: пять ограничений в отношении аккаунтов целиком, из них четыре ограничения в отношении личных аккаунтов, а также один инцидент, связанный с массовой блокировкой аккаунтов, якобы связанных с российскими органами власти. Четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, присвоение маркировки о подконтрольности государству, исключение страниц из списка рекомендаций.В социальной сети TikTok РКН также зафиксировал семь инцидентов: три ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе два в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде доступа к отдельным материалам, а также к аудиодорожке видеозаписи для зарубежных пользователей.РКН выявил в Google два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.
https://ria.ru/20220312/instagram-1777778643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, в мире
06:19 12.03.2022 (обновлено: 06:23 12.03.2022)
 
РКН заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков

РКН заявил о 85 инцидентах с западной цензурой в отношении российских СМИ и политиков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 80 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Youtube зафиксировали 36 инцидентов: 23 ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе 15 в отношении СМИ; 13 иных ограничений, в том числе семь в отношении СМИ. Ограничения в виде установок предупреждений о шокирующем и неприемлемом контенте в случаях, когда такого контента в материалах не было, также возрастных ограничений для просмотра материалов, запрете возможности проведения онлайн-трансляций, а также ограничений к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.
В сообщении также говорится, что в Facebook выявили 18 инцидентов: 14 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе девять в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ. Эти ограничения в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, понижение публикаций в поисковой выдаче, запрет на возможность размещения новых публикаций, а также ограничения к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.
По информации РКН, в Instagram – 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе пять в отношении СМИ; одно иное ограничение, связанное с доступом к отдельным материалам на личной странице.
В сообщении добавляется, что в Twitter всего девять инцидентов: пять ограничений в отношении аккаунтов целиком, из них четыре ограничения в отношении личных аккаунтов, а также один инцидент, связанный с массовой блокировкой аккаунтов, якобы связанных с российскими органами власти. Четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, присвоение маркировки о подконтрольности государству, исключение страниц из списка рекомендаций.
В социальной сети TikTok РКН также зафиксировал семь инцидентов: три ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе два в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде доступа к отдельным материалам, а также к аудиодорожке видеозаписи для зарубежных пользователей.
РКН выявил в Google два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
01:02
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала