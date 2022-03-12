06:19 12.03.2022 (обновлено: 06:23 12.03.2022)
РКН заявил о 85 западных ограничениях против российских СМИ и политиков
РКН заявил о 85 инцидентах с западной цензурой в отношении российских СМИ и политиков
Логотип видеохостинга YouTube
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 80 западных ограничений действует на данный момент в отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Youtube зафиксировали 36 инцидентов: 23 ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе 15 в отношении СМИ; 13 иных ограничений, в том числе семь в отношении СМИ. Ограничения в виде установок предупреждений о шокирующем и неприемлемом контенте в случаях, когда такого контента в материалах не было, также возрастных ограничений для просмотра материалов, запрете возможности проведения онлайн-трансляций, а также ограничений к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.
В сообщении также говорится, что в Facebook выявили 18 инцидентов: 14 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе девять в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ. Эти ограничения в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, понижение публикаций в поисковой выдаче, запрет на возможность размещения новых публикаций, а также ограничения к отдельным материалам на аккаунтах якобы за нарушения правил площадки.
По информации РКН, в Instagram – 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком, в том числе пять в отношении СМИ; одно иное ограничение, связанное с доступом к отдельным материалам на личной странице.
В сообщении добавляется, что в Twitter всего девять инцидентов: пять ограничений в отношении аккаунтов целиком, из них четыре ограничения в отношении личных аккаунтов, а также один инцидент, связанный с массовой блокировкой аккаунтов, якобы связанных с российскими органами власти. Четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, присвоение маркировки о подконтрольности государству, исключение страниц из списка рекомендаций.
В социальной сети TikTok РКН также зафиксировал семь инцидентов: три ограничения в отношении аккаунтов целиком, в том числе два в отношении СМИ; четыре иных ограничения в отношении СМИ в виде доступа к отдельным материалам, а также к аудиодорожке видеозаписи для зарубежных пользователей.
РКН выявил в Google два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.