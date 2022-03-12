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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/obstrely-1777874580.html
СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса
СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса - РИА Новости, 12.03.2022
СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:19
2022-03-12T21:23
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
куйбышевский район
украина
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, с 10 по 12 марта были зафиксированы множественные артиллерийские и минометные обстрелы, а также факты применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинскими силовиками по населенным пунктам с мирными гражданами и объектам важной гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик."Возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов Кировского, Куйбышевского, Петровского районов Донецка, Горловки и Волновахи в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск и Стаханов в ЛНР три мирных жителя получили ранения различной тяжести. Повреждены и разрушены 77 домов и административных зданий, в том числе - дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке, два лечебных учреждения. Также уточняется, что один снаряд упал на территории школы в Куйбышевском районе Донецка.Ведомство напоминает, что обстрелы населенных пунктов с применением тяжелых видов вооружения неизбирательного действия и имеющего высокие поражающие свойства со стороны ВС и националистических вооруженных формирований Украины нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительные протоколы к ней. Также действия украинской стороны нарушают Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым к ней положением (Гаагское положение) о Законах и обычаях сухопутной войны."В перечисленных актах провозглашается право каждого человека на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность, устанавливаются гарантии для гражданского населения и объектов, которые не должны являться объектом нападений во время военных операций, устанавливается запрет на атаку или бомбардировку незащищенных городов, селений, жилищ или строений", - отметили на сайте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
россия
куйбышевский район
украина
донбасс
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7 495 645-6601
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353
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
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россия, вооруженные силы рф, куйбышевский район, украина, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
21:19 12.03.2022 (обновлено: 21:23 12.03.2022)
 
СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса

СК России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, с 10 по 12 марта были зафиксированы множественные артиллерийские и минометные обстрелы, а также факты применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинскими силовиками по населенным пунктам с мирными гражданами и объектам важной гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.
"Возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов Кировского, Куйбышевского, Петровского районов Донецка, Горловки и Волновахи в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск и Стаханов в ЛНР три мирных жителя получили ранения различной тяжести. Повреждены и разрушены 77 домов и административных зданий, в том числе - дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке, два лечебных учреждения. Также уточняется, что один снаряд упал на территории школы в Куйбышевском районе Донецка.
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Ведомство напоминает, что обстрелы населенных пунктов с применением тяжелых видов вооружения неизбирательного действия и имеющего высокие поражающие свойства со стороны ВС и националистических вооруженных формирований Украины нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительные протоколы к ней. Также действия украинской стороны нарушают Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым к ней положением (Гаагское положение) о Законах и обычаях сухопутной войны.
"В перечисленных актах провозглашается право каждого человека на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность, устанавливаются гарантии для гражданского населения и объектов, которые не должны являться объектом нападений во время военных операций, устанавливается запрет на атаку или бомбардировку незащищенных городов, селений, жилищ или строений", - отметили на сайте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы РФКуйбышевский районУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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