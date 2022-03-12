https://ria.ru/20220312/obstrely-1777874580.html

СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса

СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса - РИА Новости, 12.03.2022

СК возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:19

2022-03-12T21:19

2022-03-12T21:23

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы рф

куйбышевский район

украина

донбасс

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрела мирных жителей Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, с 10 по 12 марта были зафиксированы множественные артиллерийские и минометные обстрелы, а также факты применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинскими силовиками по населенным пунктам с мирными гражданами и объектам важной гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик."Возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этим преступлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов Кировского, Куйбышевского, Петровского районов Донецка, Горловки и Волновахи в ДНР, а также населенных пунктов Первомайск и Стаханов в ЛНР три мирных жителя получили ранения различной тяжести. Повреждены и разрушены 77 домов и административных зданий, в том числе - дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке, два лечебных учреждения. Также уточняется, что один снаряд упал на территории школы в Куйбышевском районе Донецка.Ведомство напоминает, что обстрелы населенных пунктов с применением тяжелых видов вооружения неизбирательного действия и имеющего высокие поражающие свойства со стороны ВС и националистических вооруженных формирований Украины нарушают положения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительные протоколы к ней. Также действия украинской стороны нарушают Конвенции (IV) о законах и обычаях сухопутной войны с прилагаемым к ней положением (Гаагское положение) о Законах и обычаях сухопутной войны."В перечисленных актах провозглашается право каждого человека на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность, устанавливаются гарантии для гражданского населения и объектов, которые не должны являться объектом нападений во время военных операций, устанавливается запрет на атаку или бомбардировку незащищенных городов, селений, жилищ или строений", - отметили на сайте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

россия

куйбышевский район

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы рф, куйбышевский район, украина, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)