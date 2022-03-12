https://ria.ru/20220312/obstrely-1777829085.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:30
2022-03-12T14:30
2022-03-12T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:20 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
14:30 12.03.2022 (обновлено: 14:45 12.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка