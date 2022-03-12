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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/obstrely-1777802632.html
ВСУ обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом
ВСУ обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом
Украинские войска обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Волновахе в ДНР из вооружения, переданного им западными странами, сообщили в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:29
2022-03-12T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
волноваха
днр
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Волновахе в ДНР из вооружения, переданного им западными странами, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики вели обстрелы жилых домов в Волновахе из иностранного вооружения... Боевики удерживали население в качестве "живого щита" и били по жилым домам и гражданской инфраструктуре из вооружения, переданного западными странами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, волноваха, днр
10:29 12.03.2022 (обновлено: 10:49 12.03.2022)
 
ВСУ обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом

ДНР: украинские войска обстреливали жилые дома в Волновахе из оружия, переданного Западом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Предупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Волновахе в ДНР из вооружения, переданного им западными странами, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Украинские боевики вели обстрелы жилых домов в Волновахе из иностранного вооружения... Боевики удерживали население в качестве "живого щита" и били по жилым домам и гражданской инфраструктуре из вооружения, переданного западными странами", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха. Также, по его словам, взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:17
Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВолновахаДНР
 
 
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