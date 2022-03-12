https://ria.ru/20220312/obstrely-1777788194.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска совершили пять обстрелов по четырем населенным пунктам в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:17
2022-03-12T07:17
2022-03-12T07:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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россия
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили пять обстрелов по четырем населенным пунктам в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 обстрелов по 4 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
07:17 12.03.2022 (обновлено: 07:21 12.03.2022)
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска совершили пять обстрелов по четырем населенным пунктам в ЛНР