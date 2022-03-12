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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/obstrel-1777861929.html
Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка
Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка
В Донецке
2022-03-12T19:16
2022-03-12T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар- РИА Новости. Украинские войска, по предварительным данным, обстреляли одну из школ в Донецке, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Под огнем ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) оказался торговый комплекс "Маяк" в Киевском районе, возгорание в торговых рядах. Несколько попаданий по жилым домам в округе. По предварительной информации, есть попадания в школу №41 в Куйбышевском районе. Беспорядочный обстрел продолжается", - говорится в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
19:16 12.03.2022
 
Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка

Украинские войска, по предварительным данным, обстреляли школу в Донецке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
В Донецке
ДОНЕЦК, 12 мар- РИА Новости. Украинские войска, по предварительным данным, обстреляли одну из школ в Донецке, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Под огнем ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) оказался торговый комплекс "Маяк" в Киевском районе, возгорание в торговых рядах. Несколько попаданий по жилым домам в округе. По предварительной информации, есть попадания в школу №41 в Куйбышевском районе. Беспорядочный обстрел продолжается", - говорится в Telegram-канале штаба.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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