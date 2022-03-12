https://ria.ru/20220312/obstrel-1777861929.html

Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка

Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские войска ведут беспорядочный обстрел Донецка

В Донецке

2022-03-12T19:16

2022-03-12T19:16

2022-03-12T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 12 мар- РИА Новости. Украинские войска, по предварительным данным, обстреляли одну из школ в Донецке, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Под огнем ВФУ (Вооруженных формирований Украины – ред.) оказался торговый комплекс "Маяк" в Киевском районе, возгорание в торговых рядах. Несколько попаданий по жилым домам в округе. По предварительной информации, есть попадания в школу №41 в Куйбышевском районе. Беспорядочный обстрел продолжается", - говорится в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины