https://ria.ru/20220312/obstrel-1777852244.html

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Четыре населенных пункта на территории Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских войск с 16.00 по 17.00, сообщило... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:42

2022-03-12T17:42

2022-03-12T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Четыре населенных пункта на территории Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских войск с 16.00 по 17.00, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, огонь был открыт по населенным пунктам Широкая Балка, Михайловка, Верхнеторецкое (южное) и Еленовка. Всего украинскими войсками было выпущено 39 мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и осуществлено 20 выстрелов из танка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777846379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины