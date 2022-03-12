https://ria.ru/20220312/obstrel-1777852244.html
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Четыре населенных пункта на территории Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских войск с 16.00 по 17.00, сообщило... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:42
2022-03-12T17:42
2022-03-12T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a46f47397fb31ea1663463582edb049.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Четыре населенных пункта на территории Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских войск с 16.00 по 17.00, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, огонь был открыт по населенным пунктам Широкая Балка, Михайловка, Верхнеторецкое (южное) и Еленовка. Всего украинскими войсками было выпущено 39 мин калибром 120 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и осуществлено 20 выстрелов из танка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777846379.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_111:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1470c68dec91ae2bb358b7c69f4f02fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за час обстреляли четыре населенных пункта в республике