https://ria.ru/20220312/obstrel-1777837087.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:32
2022-03-12T15:32
2022-03-12T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрел был зафиксирован в 15.05, по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее в субботу представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Александровки с применением шести мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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7 495 645-6601
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
2022-03-12T15:32
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PT0M21S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сцкк
15:32 12.03.2022 (обновлено: 15:37 12.03.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Александровку снарядами калибром 122 мм