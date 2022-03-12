https://ria.ru/20220312/obstrel-1777811654.html
Украинские войска обстреляли Первомайск запрещенными снарядами
Украинские войска обстреляли Первомайск запрещенными снарядами - РИА Новости, 12.03.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск запрещенными снарядами
Украинские войска обстреляли Первомайск, выпустив шесть снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:50
2022-03-12T11:50
2022-03-12T12:18
в мире
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украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск, выпустив шесть снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: … н.п. Камышеваха – Первомайск: артиллерийское орудие 122 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.00.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/raketa-1777813125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лнр, украина
11:50 12.03.2022 (обновлено: 12:18 12.03.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск запрещенными снарядами
В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Первомайск запрещенными снарядами