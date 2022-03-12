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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/obekty-1777800773.html
ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине
ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине
Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили почти 3500 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:14
2022-03-12T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили почти 3500 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:14 12.03.2022 (обновлено: 10:40 12.03.2022)
 
ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине

Минобороны: ВС России вывели из строя 3491 военный объект на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили почти 3500 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.
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