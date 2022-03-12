https://ria.ru/20220312/obekty-1777800773.html

ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине

ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

ВС России вывели из строя почти 3,5 тысячи военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили почти 3500 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:14

2022-03-12T10:14

2022-03-12T10:40

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в рамках военной спецоперации уничтожили почти 3500 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)