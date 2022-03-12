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Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов - РИА Новости, 12.03.2022
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов
НТВ пока не получал официальных писем от Google о полной блокировке в его сервисах аккаунтов телеканала, несмотря на то, что YouTube-каналы НТВ недоступны во... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:40
2022-03-12T11:40
общество
технологии
youtube
рбк (медиагруппа)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. НТВ пока не получал официальных писем от Google о полной блокировке в его сервисах аккаунтов телеканала, несмотря на то, что YouTube-каналы НТВ недоступны во многих странах еще с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя."Официальных писем от Google о полной блокировке аккаунтов НТВ мы пока не получили. Но еще в начале марта YouTube-каналы НТВ стали недоступны зрителям 70 стран, в том числе в Европе", - ответили в НТВ на соответствующий запрос агентства.Ранее стало известно, что что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Spuntik, в также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.Также отмечается, что, несмотря ни на что, НТВ всегда доступен для своих подписчиков и зрителей на официальном сайте канала, в приложениях НТВ, в Rutube и на других российских платформах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/blokirovka-1777771501.html
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, youtube, рбк (медиагруппа), нтв (телеканал)
11:40 12.03.2022
 
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов

Канал НТВ не получал официальных писем от Google о полной блокировке аккаунтов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники телеканала НТВ
Сотрудники телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники телеканала НТВ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. НТВ пока не получал официальных писем от Google о полной блокировке в его сервисах аккаунтов телеканала, несмотря на то, что YouTube-каналы НТВ недоступны во многих странах еще с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
"Официальных писем от Google о полной блокировке аккаунтов НТВ мы пока не получили. Но еще в начале марта YouTube-каналы НТВ стали недоступны зрителям 70 стран, в том числе в Европе", - ответили в НТВ на соответствующий запрос агентства.
Вывеска международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 22:28В мире
В МИА "Россия сегодня" прокомментировали блокировку каналов в YouTube
Ранее стало известно, что что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Spuntik, в также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.
"Уже тогда мы заявили, что полное отключение наших каналов от платформ Google, несмотря на 17 миллионов подписчиков, – вопрос времени. Иллюзий не было уже давно", - говорится в сообщении НТВ.
Также отмечается, что, несмотря ни на что, НТВ всегда доступен для своих подписчиков и зрителей на официальном сайте канала, в приложениях НТВ, в Rutube и на других российских платформах.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:31В мире
YouTube начал блокировку каналов российских государственных СМИ
 
ОбществоТехнологииYouTubeРБК (медиагруппа)НТВ (телеканал)
 
 
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