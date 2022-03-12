https://ria.ru/20220312/ntv-1777810708.html
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов - РИА Новости, 12.03.2022
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов
НТВ пока не получал официальных писем от Google о полной блокировке в его сервисах аккаунтов телеканала, несмотря на то, что YouTube-каналы НТВ недоступны во... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:40
2022-03-12T11:40
2022-03-12T11:40
общество
технологии
youtube
рбк (медиагруппа)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. НТВ пока не получал официальных писем от Google о полной блокировке в его сервисах аккаунтов телеканала, несмотря на то, что YouTube-каналы НТВ недоступны во многих странах еще с начала марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя."Официальных писем от Google о полной блокировке аккаунтов НТВ мы пока не получили. Но еще в начале марта YouTube-каналы НТВ стали недоступны зрителям 70 стран, в том числе в Европе", - ответили в НТВ на соответствующий запрос агентства.Ранее стало известно, что что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Spuntik, в также "Москва-24", РБК заблокированы на платформе YouTube.Также отмечается, что, несмотря ни на что, НТВ всегда доступен для своих подписчиков и зрителей на официальном сайте канала, в приложениях НТВ, в Rutube и на других российских платформах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/blokirovka-1777771501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/youtube-1777758167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, youtube, рбк (медиагруппа), нтв (телеканал)
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о блокировке аккаунтов
Канал НТВ не получал официальных писем от Google о полной блокировке аккаунтов