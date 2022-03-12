https://ria.ru/20220312/nitstsa-1777843640.html

Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции

Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции - РИА Новости, 12.03.2022

Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции

Перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта готовится антироссийская манифестация, власти Франции отрицательно ответили на ноту посольства РФ с... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:29

2022-03-12T16:29

2022-03-12T16:38

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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта готовится антироссийская манифестация, власти Франции отрицательно ответили на ноту посольства РФ с требованием не допустить акцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России в Париже."Посольство России в Париже сообщило о готовящейся перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта антироссийской манифестации. На адресованную дипмиссией французским властям ноту с требованием не допустить проведения подобной акции был получен отрицательный ответ. При этом местная префектура полиции не оставила ни малейшей возможности обжаловать такое решение, поскольку оно было получено вечером 11 марта", - сообщили в пресс-службе.По словам настоятеля собора — отца Андрея, манифестация запланирована во время воскресного богослужения, на котором ожидается большое число прихожан. Священнослужитель не исключает, что помимо попыток оказать морально-психологическое давление на посетителей церкви, манифестанты могут перейти к агрессивным действиям по отношению к прихожанам, возможны акты вандализма.Кроме того, в последние дни священнослужители и прихожане храма стали получать сообщения с угрозами физической расправы. В Ницце, по данным посольства, фиксируется все больше случаев нападения радикалов на русскоязычных граждан.Отец Андрей выразил возмущение решением французских властей, которое ставит под удар православную общину Ниццы. В посольстве России также выразили обеспокоенность происходящим.

https://ria.ru/20220312/ryabkov-1777821061.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ницца, россия, париж