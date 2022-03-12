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Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции
Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции - РИА Новости, 12.03.2022
Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции
Перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта готовится антироссийская манифестация, власти Франции отрицательно ответили на ноту посольства РФ с... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:29
2022-03-12T16:29
2022-03-12T16:38
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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта готовится антироссийская манифестация, власти Франции отрицательно ответили на ноту посольства РФ с требованием не допустить акцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России в Париже."Посольство России в Париже сообщило о готовящейся перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта антироссийской манифестации. На адресованную дипмиссией французским властям ноту с требованием не допустить проведения подобной акции был получен отрицательный ответ. При этом местная префектура полиции не оставила ни малейшей возможности обжаловать такое решение, поскольку оно было получено вечером 11 марта", - сообщили в пресс-службе.По словам настоятеля собора — отца Андрея, манифестация запланирована во время воскресного богослужения, на котором ожидается большое число прихожан. Священнослужитель не исключает, что помимо попыток оказать морально-психологическое давление на посетителей церкви, манифестанты могут перейти к агрессивным действиям по отношению к прихожанам, возможны акты вандализма.Кроме того, в последние дни священнослужители и прихожане храма стали получать сообщения с угрозами физической расправы. В Ницце, по данным посольства, фиксируется все больше случаев нападения радикалов на русскоязычных граждан.Отец Андрей выразил возмущение решением французских властей, которое ставит под удар православную общину Ниццы. В посольстве России также выразили обеспокоенность происходящим.
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в мире, ницца, россия, париж
16:29 12.03.2022 (обновлено: 16:38 12.03.2022)
Российское посольство заявило о готовящейся в Ницце антироссийской акции
Российское посольство направило ноту о готовящейся в Ницце антироссийской акции
ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Перед зданием Святониколаевского собора в Ницце 13 марта готовится антироссийская манифестация, власти Франции отрицательно ответили на ноту посольства РФ с требованием не допустить акцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии России в Париже.
"Посольство России
в Париже
сообщило о готовящейся перед зданием Святониколаевского собора в Ницце
13 марта антироссийской манифестации. На адресованную дипмиссией французским властям ноту с требованием не допустить проведения подобной акции был получен отрицательный ответ. При этом местная префектура полиции не оставила ни малейшей возможности обжаловать такое решение, поскольку оно было получено вечером 11 марта", - сообщили в пресс-службе.
По словам настоятеля собора — отца Андрея, манифестация запланирована во время воскресного богослужения, на котором ожидается большое число прихожан. Священнослужитель не исключает, что помимо попыток оказать морально-психологическое давление на посетителей церкви, манифестанты могут перейти к агрессивным действиям по отношению к прихожанам, возможны акты вандализма.
"При этом на обеспечение безопасности силами полиции рассчитывать не приходится. В качестве серьезных оснований для опасений отец Андрей обозначил появление в Ницце радикальных проукраинских элементов, проявляющих агрессию к русскоязычным гражданам и выкрикивающим украинские националистические лозунги", - рассказали в дипмиссии.
Кроме того, в последние дни священнослужители и прихожане храма стали получать сообщения с угрозами физической расправы. В Ницце, по данным посольства, фиксируется все больше случаев нападения радикалов на русскоязычных граждан.
Отец Андрей выразил возмущение решением французских властей, которое ставит под удар православную общину Ниццы. В посольстве России также выразили обеспокоенность происходящим.