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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам
В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам - РИА Новости, 12.03.2022
В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам
В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:34
2022-03-12T21:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов во время рейда под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление — расстреляли на месте.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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украина, в мире, мариуполь
21:34 12.03.2022 (обновлено: 21:57 12.03.2022)
 
В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам

Минобороны: в Мариуполе неонацисты устроили очередной мародерский рейд по жилым домам

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов во время рейда под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление — расстреляли на месте.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреМариуполь
 
 
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