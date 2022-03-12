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В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам

В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам - РИА Новости, 12.03.2022

В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам

В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:34

2022-03-12T21:34

2022-03-12T21:57

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Мариуполе неонацисты устроили мародерский рейд по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов во время рейда под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление — расстреляли на месте.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, мариуполь