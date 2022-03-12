https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет - РИА Новости, 12.03.2022
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет
Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет, заявил министр нефти и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:57
2022-03-12T11:57
2022-03-12T12:01
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ливия
россия
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БЕНГАЗИ, 12 мар - РИА Новости. Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун."Ливия не может стать заменой (нефти из РФ для ЕС - ред.) в настоящее время, может быть, через пять или семь лет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.
https://ria.ru/20220311/neft-1777720152.html
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РИА Новости
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цены на нефть, в мире, ливия, россия
11:57 12.03.2022 (обновлено: 12:01 12.03.2022)
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет
Ливия заявила, что сможет заменить российскую нефть на рынке только через 5-7 лет
БЕНГАЗИ, 12 мар - РИА Новости. Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.
"Ливия не может стать заменой (нефти из РФ для ЕС - ред.) в настоящее время, может быть, через пять или семь лет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni
заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.
По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.