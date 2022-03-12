https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html

Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет

Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет - РИА Новости, 12.03.2022

Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет

Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет, заявил министр нефти и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:57

2022-03-12T11:57

2022-03-12T12:01

цены на нефть

в мире

ливия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

БЕНГАЗИ, 12 мар - РИА Новости. Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун."Ливия не может стать заменой (нефти из РФ для ЕС - ред.) в настоящее время, может быть, через пять или семь лет", - сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.

https://ria.ru/20220311/neft-1777720152.html

ливия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, в мире, ливия, россия