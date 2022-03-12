https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html

Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине

Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине

Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:34

2022-03-12T09:34

2022-03-12T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

виктор золотов

иркутск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска, отличившемуся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области."Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск, где вручил орден Мужества офицеру Росгвардии из Иркутска полковнику полиции Денису Степанову, отличившемуся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделение под командованием Дениса Степанова попало под плотный минометный огонь. Офицер получил ранение, но продолжил управлять личным составом в бою с превосходящими силами противника. Своими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня и организовал эвакуацию раненых товарищей в тыл.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/orden-1777593061.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/shougu-1777632768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, виктор золотов, иркутск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество