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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html
Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине
Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине
Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:34
2022-03-12T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
виктор золотов
иркутск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска, отличившемуся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области."Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск, где вручил орден Мужества офицеру Росгвардии из Иркутска полковнику полиции Денису Степанову, отличившемуся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделение под командованием Дениса Степанова попало под плотный минометный огонь. Офицер получил ранение, но продолжил управлять личным составом в бою с превосходящими силами противника. Своими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня и организовал эвакуацию раненых товарищей в тыл.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/orden-1777593061.html
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владимир путин, виктор золотов, иркутск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
09:34 12.03.2022 (обновлено: 09:38 12.03.2022)
 
Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине

Росгвардейца из Иркутска наградили орденом Мужества за участие в спецоперации на Украине

© Фото пресс-службы Росгвардии по Иркутской областиДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска
© Фото пресс-службы Росгвардии по Иркутской области
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска
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ИРКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска, отличившемуся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.
"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск, где вручил орден Мужества офицеру Росгвардии из Иркутска полковнику полиции Денису Степанову, отличившемуся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Троих военных из ЕАО, погибших на Украине, наградили орденом Мужества
Отмечается, что подразделение под командованием Дениса Степанова попало под плотный минометный огонь. Офицер получил ранение, но продолжил управлять личным составом в бою с превосходящими силами противника. Своими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня и организовал эвакуацию раненых товарищей в тыл.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:25В России
Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВиктор ЗолотовИркутскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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