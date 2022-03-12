09:34 12.03.2022 (обновлено: 09:38 12.03.2022)
Росгвардейца из Иркутска наградили за участие в спецоперации на Украине
Росгвардейца из Иркутска наградили орденом Мужества за участие в спецоперации на Украине
© Фото пресс-службы Росгвардии по Иркутской областиДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска
ИРКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил орден Мужества росгвардейцу Денису Степанову из Иркутска, отличившемуся в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.
"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск, где вручил орден Мужества офицеру Росгвардии из Иркутска полковнику полиции Денису Степанову, отличившемуся в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение под командованием Дениса Степанова попало под плотный минометный огонь. Офицер получил ранение, но продолжил управлять личным составом в бою с превосходящими силами противника. Своими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня и организовал эвакуацию раненых товарищей в тыл.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.