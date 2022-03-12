https://ria.ru/20220312/mosbirzha-1777866915.html

ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе

ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе - РИА Новости, 12.03.2022

ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе

ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка, а также рынка СПФИ на Московской бирже с 14 по 18 марта, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:09

2022-03-12T20:09

2022-03-12T21:21

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка, а также рынка СПФИ на Московской бирже с 14 по 18 марта, сообщается на сайте регулятора.Исключение составит режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО Московской биржи будут откроются в 10:00 по московскому времениРежим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года объявят позднее на официальном сайте Банка России.

https://ria.ru/20220310/dollar-1777413989.html

https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, московская биржа