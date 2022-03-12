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ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе
ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе - РИА Новости, 12.03.2022
ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе
ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка, а также рынка СПФИ на Московской бирже с 14 по 18 марта, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T20:09
2022-03-12T21:21
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка, а также рынка СПФИ на Московской бирже с 14 по 18 марта, сообщается на сайте регулятора.Исключение составит режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО Московской биржи будут откроются в 10:00 по московскому времениРежим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года объявят позднее на официальном сайте Банка России.
https://ria.ru/20220310/dollar-1777413989.html
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экономика, россия, московская биржа
20:09 12.03.2022 (обновлено: 21:21 12.03.2022)
 
ЦБ не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи на следующей неделе

Банк России не возобновит торги с 14 по 18 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ЦБ решил не возобновлять торги в секции фондового рынка, а также рынка СПФИ на Московской бирже с 14 по 18 марта, сообщается на сайте регулятора.
Исключение составит режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.
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Курс доллара обновил исторический максимум
Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО Московской биржи будут откроются в 10:00 по московскому времени
Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года объявят позднее на официальном сайте Банка России.
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