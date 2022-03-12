https://ria.ru/20220312/monastyr-1777729020.html
"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы
"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы - РИА Новости, 12.03.2022
"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы
Иоанно-Предтеченской обители, что в Китай-городе, уже несколько столетий. По старинному поверью, место это — заколдованное. Москвичи всегда старались обходить... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:00
2022-03-12T08:00
2022-03-12T08:00
религия
василий шуйский
иван грозный
елизавета петровна (императрица)
москва
россия
владимир
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Иоанно-Предтеченской обители, что в Китай-городе, уже несколько столетий. По старинному поверью, место это — заколдованное. Москвичи всегда старались обходить его стороной. Ученые уверены: любая мистика объяснима. Об истории самого загадочного монастыря столицы — в материале РИА Новости.Мрачный форпостКогда именно возвели Иоанно-Предтеченскую обитель, не установили до сих пор. Летопись XVIII века мельком упоминает: "А когда оный [монастырь] построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том <…> точного известия нет".Архитектура характерна для XIV–XV веков. Ряд исследователей полагают, что обитель появилась еще при Иване III. Но более вероятно, что это произошло столетием позже.Большинство историков считают основателем Елену Глинскую — мать Ивана Грозного. Будущий первый русский царь родился в канун дня усекновения главы святого Иоанна Предтечи (25 августа 1530-го). И княжна отблагодарила Бога за наследника.Сам же монарх не жалел денег из казны для монастыря. Покровительство неслучайно: расположенный на крутом холме, он был форпостом Москвы — прикрывал важные дороги на Владимир и Коломну.Правда, среди горожан возникло стойкое убеждение: обитель эта — "место дурное и гиблое". Говорили: "Мрачные стены — мрачные дела".Дело в том, что в XVI столетии сюда ссылали неугодных царскому двору женщин и насильно постригали в монахини. Например, такая участь постигла невесток Ивана Грозного — Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую — за бездетность. А в Смутное время черноризицей сделали супругу царя Василия Шуйского Марию Буйносову."Оплот ереси"В XVII веке Сыскной и Тайный приказы отправляли в монастырь замешанных в политических и уголовных делах женщин, которых официально объявляли сумасшедшими. А после реформ патриарха Никона и церковного раскола ряды узников пополнили старообрядцы.Православный богослов XIX века Александр Рождественский писал: "К 1720-му Ивановский монастырь был одним из трех крупнейших "гнезд" зарождавшегося мистического движения христоверов, или хлыстов, как их пренебрежительно называли".Секта не признавала священников, святых, церковные книги, а также государство. Вместо службы — ночные "радения", сопровождавшиеся самобичеванием и экстатическими хороводами.В 1732-м в обители похоронили хлыстовских лидеров Ивана Суслова и Прокопия Лупкина. Последователи соорудили над их могилами памятник с надписью "Угодники Божии". Активное паломничество сектантов вновь навлекло гнев властей. В 1739-м по приказу императрицы Анны Иоанновны останки выкопали и сожгли, а прах развеяли по ветру.Тайная канцелярия выяснила: игуменья монастыря, несмотря на запрет, укрывала сектантов, а по праздникам даже разрешала им совершать обряды. В итоге настоятельницу и еще четырех монахинь казнили, а раскольников высекли кнутом и сослали навечно в Сибирь.Знаменитые насельницыНа этом злоключения Иоанно-Предтеченской обители не закончились. В 1748-м ее полностью уничтожил мощный пожар. Отстроили заново лишь 12 лет спустя. В 1761 году здесь учредили приют для вдов и сирот "заслуженных людей".Вскоре к монастырю вернулась былая слава тайной тюрьмы. В XVIII веке сюда доставили, пожалуй, самую известную узницу — княжну Тараканову. Считается, что она была незаконнорожденной дочерью императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Алексея Разумовского.Якобы до сорока лет она находилась инкогнито в Голландии, а затем вернулась в Россию. Получила аудиенцию у Екатерины II. Тараканова согласилась добровольно покинуть высший свет, чтобы не вызвать государственных потрясений. Ведь дочь предыдущей императрицы — конкурент для императрицы нынешней.По легенде, к воротам монастыря в сопровождении гвардейцев подкатила роскошная карета. Из нее вышла некая знатная особа, которую проводили в небольшую отдельную келью. Там княжна и жила до самой смерти под именем инокини Досифеи."Однако это никак не доказано. Все основано на косвенных свидетельствах", — отмечает москвовед Константин Михайлов.А вот история другой узницы — знаменитой Дарьи Салтыковой — сомнений не вызывает. По данным следственной комиссии, за семь лет "кровавая барыня" жестоко убила 139 крепостных. Приговор "людоедке" (как прозвали преступницу в народе) утвердила сама Екатерина II.После показательной порки на Красной площади и лишения дворянского титула ее отправили в Иоанно-Предтеченский монастырь. Первые десять лет Салтыкова провела в специальной яме в кромешной темноте. Свечу приносили только во время приема пищи.Позже режим ослабили: "кровавую барыню" перевели в небольшое каменное строение рядом с храмом. Прихожане могли видеть ее через небольшое окно в стене. "Салтыкова же, когда, бывало, соберутся любопытные у окошечка ее застенка, ругалась, плевала и грозила палкой", — писал русский историк Петр Бартенев.Впрочем, исследователи отмечают: мрачность Иоанно-Предтеченского монастыря сильно преувеличена. Известные персонажи русской истории оказывались в его стенах по случайному стечению обстоятельств. А народная молва затем сильно приукрасила факты, что породило разного рода "страшные легенды".
https://ria.ru/20220301/rpts-1775656827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий шуйский, иван грозный, елизавета петровна (императрица), москва, россия, владимир, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Иоанно-Предтеченской обители, что в Китай-городе, уже несколько столетий. По старинному поверью, место это — заколдованное. Москвичи всегда старались обходить его стороной. Ученые уверены: любая мистика объяснима. Об истории самого загадочного монастыря столицы — в материале РИА Новости.
Мрачный форпост
Когда именно возвели Иоанно-Предтеченскую обитель, не установили до сих пор. Летопись XVIII века мельком упоминает: "А когда оный [монастырь] построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том <…> точного известия нет".
Архитектура характерна для XIV–XV веков. Ряд исследователей полагают, что обитель появилась еще при Иване III. Но более вероятно, что это произошло столетием позже.
Большинство историков считают основателем Елену Глинскую — мать Ивана Грозного
. Будущий первый русский царь родился в канун дня усекновения главы святого Иоанна Предтечи (25 августа 1530-го). И княжна отблагодарила Бога за наследника.
Сам же монарх не жалел денег из казны для монастыря. Покровительство неслучайно: расположенный на крутом холме, он был форпостом Москвы
— прикрывал важные дороги на Владимир
и Коломну
.
Правда, среди горожан возникло стойкое убеждение: обитель эта — "место дурное и гиблое". Говорили: "Мрачные стены — мрачные дела".
Дело в том, что в XVI столетии сюда ссылали неугодных царскому двору женщин и насильно постригали в монахини. Например, такая участь постигла невесток Ивана Грозного — Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую — за бездетность. А в Смутное время черноризицей сделали супругу царя Василия Шуйского
Марию Буйносову.
"Оплот ереси"
В XVII веке Сыскной и Тайный приказы отправляли в монастырь замешанных в политических и уголовных делах женщин, которых официально объявляли сумасшедшими. А после реформ патриарха Никона и церковного раскола ряды узников пополнили старообрядцы.
Православный богослов XIX века Александр Рождественский писал: "К 1720-му Ивановский монастырь был одним из трех крупнейших "гнезд" зарождавшегося мистического движения христоверов, или хлыстов, как их пренебрежительно называли".
Секта не признавала священников, святых, церковные книги, а также государство. Вместо службы — ночные "радения", сопровождавшиеся самобичеванием и экстатическими хороводами.
В 1732-м в обители похоронили хлыстовских лидеров Ивана Суслова и Прокопия Лупкина. Последователи соорудили над их могилами памятник с надписью "Угодники Божии". Активное паломничество сектантов вновь навлекло гнев властей. В 1739-м по приказу императрицы Анны Иоанновны
останки выкопали и сожгли, а прах развеяли по ветру.
Тайная канцелярия выяснила: игуменья монастыря, несмотря на запрет, укрывала сектантов, а по праздникам даже разрешала им совершать обряды. В итоге настоятельницу и еще четырех монахинь казнили, а раскольников высекли кнутом и сослали навечно в Сибирь.
Знаменитые насельницы
На этом злоключения Иоанно-Предтеченской обители не закончились. В 1748-м ее полностью уничтожил мощный пожар. Отстроили заново лишь 12 лет спустя. В 1761 году здесь учредили приют для вдов и сирот "заслуженных людей".
Вскоре к монастырю вернулась былая слава тайной тюрьмы. В XVIII веке сюда доставили, пожалуй, самую известную узницу — княжну Тараканову. Считается, что она была незаконнорожденной дочерью императрицы Елизаветы Петровны
и ее фаворита графа Алексея Разумовского.
Якобы до сорока лет она находилась инкогнито в Голландии
, а затем вернулась в Россию
. Получила аудиенцию у Екатерины II. Тараканова согласилась добровольно покинуть высший свет, чтобы не вызвать государственных потрясений. Ведь дочь предыдущей императрицы — конкурент для императрицы нынешней.
По легенде, к воротам монастыря в сопровождении гвардейцев подкатила роскошная карета. Из нее вышла некая знатная особа, которую проводили в небольшую отдельную келью. Там княжна и жила до самой смерти под именем инокини Досифеи.
"Однако это никак не доказано. Все основано на косвенных свидетельствах", — отмечает москвовед Константин Михайлов
.
А вот история другой узницы — знаменитой Дарьи Салтыковой — сомнений не вызывает. По данным следственной комиссии, за семь лет "кровавая барыня" жестоко убила 139 крепостных. Приговор "людоедке" (как прозвали преступницу в народе) утвердила сама Екатерина II
.
После показательной порки на Красной площади и лишения дворянского титула ее отправили в Иоанно-Предтеченский монастырь. Первые десять лет Салтыкова провела в специальной яме в кромешной темноте. Свечу приносили только во время приема пищи.
Позже режим ослабили: "кровавую барыню" перевели в небольшое каменное строение рядом с храмом. Прихожане могли видеть ее через небольшое окно в стене. "Салтыкова же, когда, бывало, соберутся любопытные у окошечка ее застенка, ругалась, плевала и грозила палкой", — писал русский историк Петр Бартенев.
Впрочем, исследователи отмечают: мрачность Иоанно-Предтеченского монастыря сильно преувеличена. Известные персонажи русской истории оказывались в его стенах по случайному стечению обстоятельств. А народная молва затем сильно приукрасила факты, что породило разного рода "страшные легенды".