https://ria.ru/20220312/monastyr-1777729020.html

"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы

"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы - РИА Новости, 12.03.2022

"Здесь творилось страшное". Чем пугает горожан монастырь в центре Москвы

Иоанно-Предтеченской обители, что в Китай-городе, уже несколько столетий. По старинному поверью, место это — заколдованное. Москвичи всегда старались обходить... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

религия

василий шуйский

иван грозный

елизавета петровна (императрица)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Иоанно-Предтеченской обители, что в Китай-городе, уже несколько столетий. По старинному поверью, место это — заколдованное. Москвичи всегда старались обходить его стороной. Ученые уверены: любая мистика объяснима. Об истории самого загадочного монастыря столицы — в материале РИА Новости.Мрачный форпостКогда именно возвели Иоанно-Предтеченскую обитель, не установили до сих пор. Летопись XVIII века мельком упоминает: "А когда оный [монастырь] построен, при котором государе, и по какой государственной грамоте, и в котором году, о том <…> точного известия нет".Архитектура характерна для XIV–XV веков. Ряд исследователей полагают, что обитель появилась еще при Иване III. Но более вероятно, что это произошло столетием позже.Большинство историков считают основателем Елену Глинскую — мать Ивана Грозного. Будущий первый русский царь родился в канун дня усекновения главы святого Иоанна Предтечи (25 августа 1530-го). И княжна отблагодарила Бога за наследника.Сам же монарх не жалел денег из казны для монастыря. Покровительство неслучайно: расположенный на крутом холме, он был форпостом Москвы — прикрывал важные дороги на Владимир и Коломну.Правда, среди горожан возникло стойкое убеждение: обитель эта — "место дурное и гиблое". Говорили: "Мрачные стены — мрачные дела".Дело в том, что в XVI столетии сюда ссылали неугодных царскому двору женщин и насильно постригали в монахини. Например, такая участь постигла невесток Ивана Грозного — Евдокию Сабурову и Феодосию Соловую — за бездетность. А в Смутное время черноризицей сделали супругу царя Василия Шуйского Марию Буйносову."Оплот ереси"В XVII веке Сыскной и Тайный приказы отправляли в монастырь замешанных в политических и уголовных делах женщин, которых официально объявляли сумасшедшими. А после реформ патриарха Никона и церковного раскола ряды узников пополнили старообрядцы.Православный богослов XIX века Александр Рождественский писал: "К 1720-му Ивановский монастырь был одним из трех крупнейших "гнезд" зарождавшегося мистического движения христоверов, или хлыстов, как их пренебрежительно называли".Секта не признавала священников, святых, церковные книги, а также государство. Вместо службы — ночные "радения", сопровождавшиеся самобичеванием и экстатическими хороводами.В 1732-м в обители похоронили хлыстовских лидеров Ивана Суслова и Прокопия Лупкина. Последователи соорудили над их могилами памятник с надписью "Угодники Божии". Активное паломничество сектантов вновь навлекло гнев властей. В 1739-м по приказу императрицы Анны Иоанновны останки выкопали и сожгли, а прах развеяли по ветру.Тайная канцелярия выяснила: игуменья монастыря, несмотря на запрет, укрывала сектантов, а по праздникам даже разрешала им совершать обряды. В итоге настоятельницу и еще четырех монахинь казнили, а раскольников высекли кнутом и сослали навечно в Сибирь.Знаменитые насельницыНа этом злоключения Иоанно-Предтеченской обители не закончились. В 1748-м ее полностью уничтожил мощный пожар. Отстроили заново лишь 12 лет спустя. В 1761 году здесь учредили приют для вдов и сирот "заслуженных людей".Вскоре к монастырю вернулась былая слава тайной тюрьмы. В XVIII веке сюда доставили, пожалуй, самую известную узницу — княжну Тараканову. Считается, что она была незаконнорожденной дочерью императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Алексея Разумовского.Якобы до сорока лет она находилась инкогнито в Голландии, а затем вернулась в Россию. Получила аудиенцию у Екатерины II. Тараканова согласилась добровольно покинуть высший свет, чтобы не вызвать государственных потрясений. Ведь дочь предыдущей императрицы — конкурент для императрицы нынешней.По легенде, к воротам монастыря в сопровождении гвардейцев подкатила роскошная карета. Из нее вышла некая знатная особа, которую проводили в небольшую отдельную келью. Там княжна и жила до самой смерти под именем инокини Досифеи."Однако это никак не доказано. Все основано на косвенных свидетельствах", — отмечает москвовед Константин Михайлов.А вот история другой узницы — знаменитой Дарьи Салтыковой — сомнений не вызывает. По данным следственной комиссии, за семь лет "кровавая барыня" жестоко убила 139 крепостных. Приговор "людоедке" (как прозвали преступницу в народе) утвердила сама Екатерина II.После показательной порки на Красной площади и лишения дворянского титула ее отправили в Иоанно-Предтеченский монастырь. Первые десять лет Салтыкова провела в специальной яме в кромешной темноте. Свечу приносили только во время приема пищи.Позже режим ослабили: "кровавую барыню" перевели в небольшое каменное строение рядом с храмом. Прихожане могли видеть ее через небольшое окно в стене. "Салтыкова же, когда, бывало, соберутся любопытные у окошечка ее застенка, ругалась, плевала и грозила палкой", — писал русский историк Петр Бартенев.Впрочем, исследователи отмечают: мрачность Иоанно-Предтеченского монастыря сильно преувеличена. Известные персонажи русской истории оказывались в его стенах по случайному стечению обстоятельств. А народная молва затем сильно приукрасила факты, что породило разного рода "страшные легенды".

https://ria.ru/20220301/rpts-1775656827.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

василий шуйский, иван грозный, елизавета петровна (императрица), москва, россия, владимир, аналитика - религия и мировоззрение