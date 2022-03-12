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https://ria.ru/20220312/moldaviya-1777811303.html
Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии
Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии - РИА Новости, 12.03.2022
Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии
Ситуация на Украине привела к возникновению самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:47
2022-03-12T11:47
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
молдавия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к возникновению самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску."Эта война спровоцировала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затрагивает Украину и Молдавию", - заявил Попеску.Он подчеркнул, что границы Молдавии открыты для всех, кто бежит от войны, страна приняла более 300 тысяч беженцев, треть из них еще остается в Молдавии. Большинство беженцев размещены в домах молдаван, но стране нужна помощь и внешняя поддержка для урегулирования ситуации, обеспечения стабильности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777383949.html
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, молдавия, вооруженные силы рф
11:47 12.03.2022
 
Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии

В МИД Молдавии заявили, что ситуация на Украине вызвала самый большой кризис в Европе

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии. 25 февраля 2022
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к возникновению самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску.
"Эта война спровоцировала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затрагивает Украину и Молдавию", - заявил Попеску.
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Он подчеркнул, что границы Молдавии открыты для всех, кто бежит от войны, страна приняла более 300 тысяч беженцев, треть из них еще остается в Молдавии. Большинство беженцев размещены в домах молдаван, но стране нужна помощь и внешняя поддержка для урегулирования ситуации, обеспечения стабильности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМолдавияВооруженные силы РФ
 
 
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