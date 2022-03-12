https://ria.ru/20220312/moldaviya-1777811303.html

Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии

Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии - РИА Новости, 12.03.2022

Ситуация на Украине вызвала гуманитарный кризис в ЕС, заявили в Молдавии

Ситуация на Украине привела к возникновению самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:47

2022-03-12T11:47

2022-03-12T11:47

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

молдавия

вооруженные силы рф

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к возникновению самого большого гуманитарного кризиса в Европе за последние десятилетия, заявил на брифинге вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску."Эта война спровоцировала самый большой гуманитарный кризис в Европе за последние десятилетия, который затрагивает Украину и Молдавию", - заявил Попеску.Он подчеркнул, что границы Молдавии открыты для всех, кто бежит от войны, страна приняла более 300 тысяч беженцев, треть из них еще остается в Молдавии. Большинство беженцев размещены в домах молдаван, но стране нужна помощь и внешняя поддержка для урегулирования ситуации, обеспечения стабильности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777383949.html

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html

донецкая народная республика

россия

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, молдавия, вооруженные силы рф