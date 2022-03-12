https://ria.ru/20220312/minzdrav-1777808821.html

Минздрав ушел из Facebook и Instagram

Минздрав ушел из Facebook и Instagram - РИА Новости, 12.03.2022

Минздрав ушел из Facebook и Instagram

Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:27

2022-03-12T11:27

2022-03-12T11:27

общество

россия

генеральная прокуратура рф

одноклассники

facebook

telegram (приложение)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджер Telegram и на официальном сайте, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Facebook и Instagram",- говорится в сообщении Минздрава.Следить за деятельностью министерства здравоохранения можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram и на официальном сайте, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220311/gosduma-1777765916.html

https://ria.ru/20220311/akkaunty-1777764283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)