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Минздрав ушел из Facebook и Instagram
Минздрав ушел из Facebook и Instagram - РИА Новости, 12.03.2022
Минздрав ушел из Facebook и Instagram
Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:27
2022-03-12T11:27
общество
россия
генеральная прокуратура рф
одноклассники
facebook
telegram (приложение)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджер Telegram и на официальном сайте, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Facebook и Instagram",- говорится в сообщении Минздрава.Следить за деятельностью министерства здравоохранения можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram и на официальном сайте, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220311/gosduma-1777765916.html
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, одноклассники, facebook, telegram (приложение), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:27 12.03.2022
 
Минздрав ушел из Facebook и Instagram

Минздрав прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджер Telegram и на официальном сайте, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.
В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Facebook и Instagram",- говорится в сообщении Минздрава.
Следить за деятельностью министерства здравоохранения можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram и на официальном сайте, уточняется в сообщении.
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ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФОдноклассникиFacebookTelegram (приложение)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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