Минздрав ушел из Facebook и Instagram
Минздрав прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минздрав России прекратил обновление своей новостной ленты в Facebook и Instagram, следить за актуальной информацией о его деятельности можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджер Telegram и на официальном сайте, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.
В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Facebook и Instagram",- говорится в сообщении Минздрава.
Следить за деятельностью министерства здравоохранения можно в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", в мессенджере Telegram и на официальном сайте, уточняется в сообщении.
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