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Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России

Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России - РИА Новости, 12.03.2022

Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России

Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:11

2022-03-12T11:11

2022-03-12T11:11

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генеральная прокуратура рф

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России, сообщила его пресс-служба.Попович является министром по инновациям и технологическому развитию и сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству РФ и Сербии."Антироссийская истерия достигла своего пика решением компании Meta позволить в соцсети Facebook сеять ненависть к российской нации и открыто призывать к насилию против россиян. Это нечеловечно, аморально и непреодолимо напоминает гонения на сербов, евреев и русских во Второю мировую войну", - цитирует Поповича его пресс-служба.Сербский министр также подчеркнул, что Сербия "никогда не введет санкции против РФ", которые бы означали "отречение от ее жизненных политических и экономических интересов".Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/instagram-1777791042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, россия, сербия, украина, генеральная прокуратура рф, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)