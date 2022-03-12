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Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России
Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России - РИА Новости, 12.03.2022
Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России
Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:11
2022-03-12T11:11
в мире
александр лукашенко
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украина
генеральная прокуратура рф
facebook
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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России, сообщила его пресс-служба.Попович является министром по инновациям и технологическому развитию и сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству РФ и Сербии."Антироссийская истерия достигла своего пика решением компании Meta позволить в соцсети Facebook сеять ненависть к российской нации и открыто призывать к насилию против россиян. Это нечеловечно, аморально и непреодолимо напоминает гонения на сербов, евреев и русских во Второю мировую войну", - цитирует Поповича его пресс-служба.Сербский министр также подчеркнул, что Сербия "никогда не введет санкции против РФ", которые бы означали "отречение от ее жизненных политических и экономических интересов".Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/instagram-1777791042.html
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в мире, александр лукашенко, россия, сербия, украина, генеральная прокуратура рф, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:11 12.03.2022
 
Министр по инновациям Сербии осудил Meta за разжигание ненависти к России

Министр по инновациям Сербии Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta
Логотипы компании Facebook и Meta - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России, сообщила его пресс-служба.
Попович является министром по инновациям и технологическому развитию и сопредседателем межправкомиссии по экономическому и научному сотрудничеству РФ и Сербии.
"Антироссийская истерия достигла своего пика решением компании Meta позволить в соцсети Facebook сеять ненависть к российской нации и открыто призывать к насилию против россиян. Это нечеловечно, аморально и непреодолимо напоминает гонения на сербов, евреев и русских во Второю мировую войну", - цитирует Поповича его пресс-служба.
Сербский министр также подчеркнул, что Сербия "никогда не введет санкции против РФ", которые бы означали "отречение от ее жизненных политических и экономических интересов".
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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В миреАлександр ЛукашенкоРоссияСербияУкраинаГенеральная прокуратура РФFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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