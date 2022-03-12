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Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, заявили в Госдуме
Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2022
Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, заявили в Госдуме
Россия имеет полное право заблокировать ресурсы Meta, если они нарушают и свои собственные правила, и российские законы, в РФ есть альтернативные развивающиеся... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:48
2022-03-12T09:48
александр лукашенко
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украина
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госдума рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия имеет полное право заблокировать ресурсы Meta, если они нарушают и свои собственные правила, и российские законы, в РФ есть альтернативные развивающиеся площадки для общения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что со стороны иностранных площадок к настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ."Мы видим, что некоторые компании сегодня объявили нам информационную войну. Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, поощряя нападения на русских, YouTube противозаконно блокирует доступ к ресурсам российских СМИ", - заявил Пискарев.Парламентарий заметил, что РФ имеет полное право заблокировать ресурсы Meta, если они нарушают, помимо своих собственных правил, российское законодательство."В данном случае включается принцип "на войне как на войне". Наша страна имеет полное право заблокировать эти ресурсы, если они нарушают и свои же собственные правила, и наши законы", - добавил депутат, заверив, что российские пользователи не останутся в информационном вакууме, поскольку в РФ есть свои альтернативные площадки для общения.Пискарев также подчеркнул, что альтернативы соблюдению законодательства РФ у IT-гигантов нет, в Госдуме, добавил он, продолжат держать на контроле реализацию закона "о приземлении".В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/instagram-1777791042.html
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александр лукашенко, россия, украина, генеральная прокуратура рф, госдума рф, facebook, владимир путин, в мире
09:48 12.03.2022
 
Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, заявили в Госдуме

Глава комитета ГД по безопасности Пискарев: Meta скатилась к пропаганде экстремизма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta
Логотипы компании Facebook и Meta - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия имеет полное право заблокировать ресурсы Meta, если они нарушают и свои собственные правила, и российские законы, в РФ есть альтернативные развивающиеся площадки для общения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что со стороны иностранных площадок к настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ.
"Мы видим, что некоторые компании сегодня объявили нам информационную войну. Meta скатилась к пропаганде экстремизма и терроризма, поощряя нападения на русских, YouTube противозаконно блокирует доступ к ресурсам российских СМИ", - заявил Пискарев.
Парламентарий заметил, что РФ имеет полное право заблокировать ресурсы Meta, если они нарушают, помимо своих собственных правил, российское законодательство.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Глава Instagram отреагировал на блокировку соцсети в России
"В данном случае включается принцип "на войне как на войне". Наша страна имеет полное право заблокировать эти ресурсы, если они нарушают и свои же собственные правила, и наши законы", - добавил депутат, заверив, что российские пользователи не останутся в информационном вакууме, поскольку в РФ есть свои альтернативные площадки для общения.
Пискарев также подчеркнул, что альтернативы соблюдению законодательства РФ у IT-гигантов нет, в Госдуме, добавил он, продолжат держать на контроле реализацию закона "о приземлении".
В пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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