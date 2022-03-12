https://ria.ru/20220312/mchs-1777851206.html

В Докучаевске сотрудники МЧС ДНР пострадали при обстреле

В Докучаевске сотрудники МЧС ДНР пострадали при обстреле - РИА Новости, 12.03.2022

В Докучаевске сотрудники МЧС ДНР пострадали при обстреле

Семь сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате попадания "взрывоопасного предмета" в диспетчерскую спасательной части в Докучаевске, следует из сообщения... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:33

2022-03-12T17:33

2022-03-12T17:41

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Семь сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате попадания "взрывоопасного предмета" в диспетчерскую спасательной части в Докучаевске, следует из сообщения ведомства."Сегодня, 12 марта 2022 года, в 16 часов 43 минуты вследствие попадания взрывоопасного предмета в диспетчерскую 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 7 сотрудников МЧС ДНР", - сообщили в МЧС ДНР.В ведомстве также отметили, что в результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, докучаевск