https://ria.ru/20220312/mariupol-1777839444.html

Подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе нет, заявил Пушилин

Подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2022

Подвижек в обеспечении работы гумкоридора в Мариуполе нет, заявил Пушилин

Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:51

2022-03-12T15:51

2022-03-12T16:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донбасс

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777610233_0:63:1677:1006_1920x0_80_0_0_42be09752ea92c25495a8a8e53d6557a.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подвижек в обеспечении работы гуманитарного коридора в Мариуполе нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин."К сожалению, нет. Все действия киевского режима заключатся в блокировании, то есть любой возможности выхода гражданских лиц, плюс это дублируется неонацистскими образованиями. Я говорю про Мариуполь, в частности... По Мариуполю это люди, которые или вырываются самоходом в буквальном смысле слова, или их выставляют живым щитом и наши подразделения их тогда эвакуируют. Но это вопреки тем договоренностям о гуманитарных коридорах", - сказал он в эфире Первого канала.Одиннадцатого марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ее силы заняли город Волноваха между Донецком и Мариуполем. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 12 марта, армия республики взяла под контроль 85 населенных пунктов на территории бывшей Донецкой области.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777829996.html

мариуполь

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население 2022-03-12T15:51 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, донбасс, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины