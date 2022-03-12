https://ria.ru/20220312/mariupol-1777830993.html

ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя, заявил Зеленский

ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ гарантируют режим тишины для эвакуации из Мариуполя, заявил Зеленский

Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска "гарантируют" режим тишины для эвакуации из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:44

2022-03-12T14:44

2022-03-12T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска "гарантируют" режим тишины для эвакуации из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи."Украинские войска гарантируют полную тишину по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, воду, медикаменты и чтобы мирные жители Мариуполя могли выехать на безопасную территорию", - сказал в видеообращении Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, мариуполь