https://ria.ru/20220312/mariupol-1777828267.html

Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей

Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2022

Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удалось эвакуировать из Мариуполя 217 мирных жителей, из них 25 детей. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:23

2022-03-12T14:23

2022-03-12T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

украина

владимир путин

александр семенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_289:0:2907:1472_1920x0_80_0_0_8627379a2caa3c9800a942fbb2269137.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удалось эвакуировать из Мариуполя 217 мирных жителей, из них 25 детей."Удалось эвакуировать нашими военными из Мариуполя 217 гражданских лиц, из них 25 детей", - сказал он в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777824663.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

сартана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, россия, сартана, вооруженные силы рф