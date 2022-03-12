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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777828267.html
Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей
Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2022
Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удалось эвакуировать из Мариуполя 217 мирных жителей, из них 25 детей. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:23
2022-03-12T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
александр семенов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удалось эвакуировать из Мариуполя 217 мирных жителей, из них 25 детей."Удалось эвакуировать нашими военными из Мариуполя 217 гражданских лиц, из них 25 детей", - сказал он в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
https://ria.ru/20220312/mariupol-1777824663.html
мариуполь
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донецкая народная республика
россия
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в мире, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, россия, сартана, вооруженные силы рф
14:23 12.03.2022 (обновлено: 14:40 12.03.2022)
 
Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей

Глава ДНР Пушилин: из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей, из них 25 детей

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удалось эвакуировать из Мариуполя 217 мирных жителей, из них 25 детей.
"Удалось эвакуировать нашими военными из Мариуполя 217 гражданских лиц, из них 25 детей", - сказал он в эфире Первого канала.
Боец Народной милиции ДНР у фрагмента подбитого и сгоревшего танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны ВСУ
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Полиция берет деньги за вывод из Мариуполя, заявил экс-сотрудник СБУ
 
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