https://ria.ru/20220312/mariupol-1777811503.html

За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, заявил Басурин

За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, заявил Басурин - РИА Новости, 12.03.2022

За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, заявил Басурин

За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, из них 26 - дети, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:50

2022-03-12T11:50

2022-03-12T11:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

александр семенов

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луганская народная республика

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя смогли выйти 188 человек, из них 26 - дети, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки смогли выйти оттуда, благодаря и военным в том числе, 188 человек, из них 26 детей", - сказал он в эфире телеканала "Первый".По словам Басурина, идет "процесс очищения и выдавливания националистов" из Мариуполя, "он будет тяжело идти, но он идет".Мариуполь, население которого на момент провозглашения ДНР превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/evakuatsiya-1777796153.html

https://ria.ru/20220311/mariupol-1777725014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф